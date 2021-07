Municipale - Thomas Paulot - critique

Le documentaire Municipale de Thomas Paulot met en abyme la figure contemporaine du politique, entre jeu et réalité. Une expérience troublante, où l’énergie créatrice du cinéma profite au débat et à l’exercice de la démocratie !

Résumé : Alors que les élections municipales se préparent, un événement inattendu vient bouleverser la petite commune de Revin et ses habitants : le comédien Laurent Papot, tout droit venu de Paris, se présente aux élections, entraînant toute la ville dans une fiction politique.

Municipale ©-L’Heure-d’été-2021

Critique : D’emblée, l’originalité du dispositif surprend : en projetant un comédien dans une élection réelle, Thomas Paulot, Ferdinand Flame et Milan Alfonsi innovent et s’écartent du schéma classique du documentaire, en créant une certaine confusion dans l’esprit du spectateur. Ce dernier ne sait ce qui relève de la fiction ou non, ni ce qui attend le protagoniste. Le seul élément scénaristique auquel le public se raccroche, à l’instar de ce dernier, est finalement l’élection en elle-même. Peu à peu, des liens bien réels se tissent entre Laurent Papot et les habitants, la parole se libère et le film finit lui-même par échapper, au gré des échanges, tant aux réalisateurs qu’au comédien, pour devenir un objet vivant de création et de renouveau pour les Revinois, voire le support naissant d’un véritable objet politique.

Dans le cadre de ce documentaire étonnant, le réalisateur permet donc à une partie de la population, qui avait disparu des circuits traditionnels de la démocratie, de s’exprimer, en attisant sa curiosité et en créant des opportunités de rencontre et de débat. Le documentaire interroge le sujet de la représentativité politique et, sans prétendre apporter de solution miracle, cherche à insuffler une nouvelle dynamique et un espoir au sein de la population. Il s’agit de redistribuer les cartes du jeu politique et de provoquer un déclic, en proposant que chacun devienne acteur d’une communauté autogérée.

Cependant, le candidat-comédien se heurte à la réticence et la frilosité des Revinois face à un projet à la fois médiatique et très impliquant. Peut-être la tentative de changement est-elle trop brusque, le projet trop ubuesque pour une population habitée par la désillusion ?

Municipale ©-L’Heure-d’été-2021

Bien que la démarche du film soit extrêmement intéressante, celle-ci trouve sa limite dans le discours de Laurent Papot, qui aurait peut-être gagné à être plus travaillé. On peut néanmoins souligner la merveilleuse capacité d’adaptation, l’audace et le courage avec lesquels l’aceur s’est lancé dans cette entreprise et a su créer une véritable « effervescence », comme il aime à le dire dans son propos. La théorie selon laquelle il faut que le vide existe pour que surgissent de nouvelles idées nous interpelle, bien que cette absence de clarté sur le devenir concret de la ville après l’élection, ainsi que le parti pris de l’intrusion du fictif dans le réel, aient probablement participé à l’échec du candidat, en déstabilisant un peu trop les habitants. Au-delà des obstacles rencontrés, le film a le mérite de mettre en évidence le lien, souvent confus, entre jeu et politique, fiction et réalité.

La frontière entre les deux est donc assez poreuse. On a en tête la figure de l’homme politique qui se met personnellement en scène à travers des discours remplis de promesses, une campagne de communication, des actions plus ou moins calculées, afin d’obtenir le plus grand nombre de voix et de conquérir le pouvoir. L’élection n’est-elle pas finalement un vaste terrain de jeu, ou du moins une vaste scène ? Comment démêler le vrai du faux ? Le réel du fictif ? C’est l’éternelle question à laquelle personne ne semble pouvoir répondre, et qui peut expliquer, pour une part, le désintérêt d’une grande partie de la population vis-à-vis du processus électoral. En cela, le film propose une mise en abyme assez brillante de notre système. La candidature de Laurent Papot constitue un pied de nez à celle des autres politiques, une véritable provocation ne manquant pas d’une certaine ironie, qui finit par en énerver certains. L’acteur, parachuté en plein cœur des Ardennes, assume en effet pleinement sa part de mise en scène, à la différence des autres candidats dont il se fait le miroir.

Et pourtant, Laurent Papot semble finir par prendre goût à la politique, ou, devrait-on dire, par « se prendre au jeu » ! - notamment à la fin, lorsqu’il se rend chez les habitants pour les aider dans leur quotidien, mais aussi tout au long du film, lorsqu’il recueille les doléances, et incarne la voix de ceux qui ne s’expriment jamais. La sincérité évidente avec laquelle il a participé et animé les débats, aux côtés de son mentor Karim, montre à quel point le basculement entre acteur et homme politique est facile. Finalement l’acteur se révélerait-il plus sincère que les édiles déjà en place ?

On prend finalement conscience que le véritable enjeu du film ne reposait pas tant dans le succès de Laurent Papot (puisque celui-ci se destinait de toute façon à partir), que dans l’expérience en elle-même. En donnant la parole à ceux qui en étaient privés, il réussit à insuffler une nouvelle énergie politique à une communauté, démontrant l’existence d’une certaine vitalité démocratique à Revin.

Plus qu’un film, Municipale est une véritable expérience politique et humaine…mais finalement, ne serait-ce pas aussi cela, le cinéma ?