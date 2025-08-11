Naruto Konoha Shinden T.2 - Natsuo Sai, Masashi Kishimoto, Shô Hinata - la chronique Manga

Résumé : Voici la suite des aventures de Mirai aux Pays des Sources Chaudes en compagnie des légendaires Kakashi et Gaï ! La jeune shinobi poursuit son chemin pour comprendre ce que veut dire être une Ninja. Mais rien n’est jamais facile ...

Critique : Ce nouveau tome marque la fin de la duologie des aventures de Mirai, la fille d’Asuma et Kurenaï. La mission que lui a confié le Septième Hokage sera l’occasion pour la jeune Shinobi de découvrir qui elle est.

En compagnie de Kakashi et Gaï, Mirai avait entrepris un voyage vers le pays des Sources Chaudes. Le premier tome nous présentait une jeune shinobi en quête de sens et en plein bouleversement, s’interrogeant sur le rôle d’une guerrière dans une époque de paix.

C’est avec un plaisir immense que nous nous sommes replongés dans l’univers de Naruto, d’autant plus que nous avons eu le plaisir de recroiser des personnages emblématiques de la série comme Chôji, Tenten ou encore Kiba, dans le précédent manga, et Shikamaru ! Ce premier tome nous avait enthousiasmé, renouant avec l’ambiance de la série originale, loin du spin-off autour de Sasuke qui ne nous avait pas emballé. Qu’en est-il de cette série ?

© Masashi Kishimoto, Sho Hinata, Natsuo Sai, 2023, SHUEISHA Inc., 2025, Kana

Avec Mirai, nous nous interrogeons sur le poids de l’héritage et du passé. La jeune femme n’ayant jamais connu son père, le célèbre ninja Asuma, son ombre ne s’en fait que plus pesante. Ce questionnement est d’autant plus intéressant lorsqu’on sait que son père souffrait d’un poids similaire dans sa jeunesse, son père étant le troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi surnommé Le Dieu des Ninjas … rien que ça !

Au cours de plusieurs aventures, Mirai sera confronté à ce souvenir mais pas seulement, car elle devra faire face à un ennemi qui vient directement de son histoire personnelle. Nous ne voulons pas trop en dire pour ne pas divulgacher le plaisir de la découverte mais nous pouvons néanmoins affimer que les amateurs de combats ne seront pas en reste dans cette aventure.

© Masashi Kishimoto, Sho Hinata, Natsuo Sai, 2023, SHUEISHA Inc., 2025, Kana

Natsuo Sai signe une histoire dans la lignée directe de la série de Masashi Kishimoto Sensei ! L’humour et l’aventure aux services de réflexions beaucoup plus profondes ... le cocktail qui avait fait le succès de Naruto et qui avait séduit un jeune garçon qui n’y connaissait rien aux mangas attiré par sa couverture colorée ! Une série que nous recommandons chaudement que vous connaissiez, ou non, l’univers du Ninja le plus célèbre de l’histoire.