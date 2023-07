Néo T.4 : Au plus profond de la terre et T.5 L’empire de la mort – L’Hermenier, Djet, De Martino d’après Michel Bussi - la chronique BD

Résumé : Ce cycle commence avec Zyzo et Alixe sur un bateau, voguant à la rencontre du dernier adulte isolé sur une île avec les Prémas, ces enfants sauvages nés en couveuse. Zyzo, dans son journal, revient sur les derniers événements de leur vie trépidante depuis que Ogénor et Mordélia se partagent le pouvoir quand soudain, la vigie lance ce cri tant attendu « terre, terre » ! Mais que vont-ils trouver ?

Critique : Le nombre des personnages augmente au fur et à mesure des pages, de plus en plus de tribus d’enfants apparaissent avec de nouvelles rencontres, de nouvelles alliances. Et la main-mise d’Ogénor et de Mordélia augmente avec le temps. Zyzo et Alixe en excursion en mer perdent le fil de ce qui se trame au château. Leurs amis doivent traverser de nombreuses épreuves et une guerre civile couve dans les couloirs. Le retournement de situation du cinquième tome après des événements palpitants nous happe, mais il est étonnant de voir comment se tranche la chute qui conclut ce volume. Les informations se complètent et le puzzle prend forme. Bien sûr, les réponses soulèvent de nouvelles questions, entraînant enquêtes et découvertes. Mais on sent que l’on a franchi un tournant avec ce cinquième tome, conclusion de la montée en puissance de l’histoire sur les deux opus. Le récit s’ouvre sur autre chose, une lutte bien plus lourde de conséquences.

L’Hermenier, Djet, De Martino / Jungle

Les personnages vieillissent à chaque tome et d’ados, ils deviennent de jeunes adultes. Mais ce passage peut s’avérer difficile dans un monde en perpétuelle tension. Si le tome trois donnait des sueurs froides quant aux décisions politiques prises, ces deux volumes continuent sur cette lancée. On retrouve les enjeux du pouvoir, le contrôle des foules, l’impertinence de certains médias, les enjeux de dynastie. Tout ce qui a fait notre histoire et que Ogénor et Mordélia refont vivre à ces enfants en quelques années. De quoi avoir froid dans le dos sur le machiavélisme de certaines personnes.

L’Hermenier, Djet, De Martino / Jungle

Le dessin demeure énergique et l’action prime. Le travail de De Martino, Giampoletti et Bitta est à la hauteur de l’investissement de Djet sur les tomes précédents. Ce dernier reste toujours présent puisqu’il assure les couvertures. Nous profitons d’un petit panel de nouvelles têtes, de personnages en mouvement, dynamiques même à l’arrêt, grâce au jeu du vent dans les vêtements. Les compositions serrées permettent à l’histoire d’avancer vite car mine de rien, il se passe énormément d’événements et d’ellipses sur ces deux tomes. Il faut suivre et les résumés présents au début de chaque BD sont bien utiles. Les belles couleurs posent les ambiances et permettent vraiment de nous emmener ailleurs dans ces villes abandonnées, ces vastes prairies et ces mers houleuses.

Ces deux albums nous révèle une grande partie des mystères de ce monde, avec des réponses parfois dramatiques. Une série nerveuse qui plaira aux jeunes mais dont les rouages politiques parleront aux plus âgés.