Nippon Yokai : le Jeu des dix histoires - Elisa Menini - chronique BD

Résumé : Le Jeu des dix histoires est un jeu japonais de la période Edo (1603-1868) que l’on dit inventé par des samouraïs pour mettre leur courage à l’épreuve… Des personnes réunies ensemble dans une même pièce d’une maison racontent à tour de rôle des histoires de fantômes et d’esprits. Pour chaque joueur, il y a une chandelle allumée dans une autre pièce. A la fin de son histoire, le conteur rassemble son courage et s’avance dans les couloirs sombres de la maison. Ce n’est que lorsqu’il a éteint sa chandelle qu’il peut revenir vers ses compagnons. A la fin, lorsque l’obscurité est totale, un yokai, créature surnaturelle, parfois bienveillante, parfois moins, doit alors rendre visite aux participants ! C’est en acceptant ces règles que Honpo et ses amis se regroupent dans une vieille mansarde au fond des bois et entament leur propre partie du Jeu des dix histoires...

Après Nippon Folklore, Elisa Menini continue d’explorer les mythes et légendes du Japon et propose un nouveau recueil de contes, qui s’attarde cette fois-ci sur les yokais. Dans le bestiaire japonais, les yokais sont des créatures surnaturelles malicieuses, sortes de manifestations métaphoriques des tracas du quotidien. Ils peuvent revêtir une infinité de formes, qui vont du simple animal au démon sophistiqué, en passant par la végétation douée de parole ou l’objet animé.

Dans Nippon Yokai : le Jeu des dix histoires, on suit donc en fil rouge la partie menée par Honpo et ses amis, qui sont sans doute eux-mêmes des yokais puisqu’ils ont l’apparence d’oiseaux anthropomorphes. Dix récits, tantôt tristes, tantôt drôles, ou juste étranges, s’enchaînent ainsi. Ils sont séparés par des scénettes où le conteur va souffler sa bougie.

Au détour de ces fables, plus ou moins longues et sans lien entre elles si ce n’est qu’elles mettent toutes en scène un esprit, on croisera entre autres une yama-uba (sorcière des montagnes), un arbre-vampire, des ogres, un kappa (monstre tortue) ou encore un roi-dragon.

Elisa Menini / Ici Même

Graphiquement, Nippon Yokai est un vrai régal ! Qu’il s’agisse des dessins, des couleurs ou de l’ambiance, Elisa Menini revisite avec brio le style du Japon du début du 19e siècle et ses célèbres estampes. Toutes les pages évoquent irrémédiablement l’art d’Hokusai ou de Kuniyoshi.

A la lecture, on sent également qu’un vrai travail a été réalisé sur l’identité visuelle du fil rouge et des dix histoires. Alors que la partie d’Honpo et ses amis est illustrée en noir et blanc, renforçant l’aspect angoissant de leur jeu, chacun des dix récits a sa propre identité visuelle où les couleurs s’accordent avec le récit : tons de blancs et de gris majoritaires pour une histoire centrée sur un esprit de la neige, de bleus et de jaunes des rizières pour celles du kappa, ou marrons et oranges rappelant le bois pour celle mettant en scène un menuisier...

Astucieusement, c’est aussi l’ouvrage dans son intégralité qui joue la carte de l’inspiration ancienne. Avec sa couverture cartonnée, son dos toilé et ses pages légèrement jaunies et épaisses, on croirait feuilleter un vieux livre.

Elisa Menini / Ici Même

Généralement, tout conte ou fable a sa morale, qui fait réfléchir le lecteur. Ici, il est vain d’en chercher une puisque Nippon Yokai, à l’instar de ses dix histoires, n’en a pas. Seul prévaut le divertissement et l’ambiance. Avec son trait et ses couleurs, Elisa Menini parvient à nous faire plonger complètement dans le monde des yokais japonais et accomplit parfaitement l’objectif.

On peut d’ailleurs tout à fait imaginer lire chaque jour une histoire différente, tard le soir avec la lumière tamisée, et se prendre au jeu...

Elisa Menini / Ici Même