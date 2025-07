Ogrest T.1 - Mig - la Chronique Manga

Résumé : Découvrez la légende d’Ogrest, qui décrit la destinée d’un enfant qui bouleverse le Monde des Douze, et l’histoire l’histoire d’un alchimiste légendaire, d’une fratrie de demi-dieux et bien d’autres personnages...

Critique : Il existe une légende bien connue des fans de Dofus, et que les néophytes vont apprendre à connaître : celle d’Ogrest et du Chaos qui porte son nom ! Dès l’introduction, nous sentons que l’atmosphère sera plus triste et le ton plus mature que dans les précédentes séries se déroulant dans l’univers de Dofus, ces ui n’est pas pour nous déplaire.

© Mig, 2014, Ankama Editions

Mais revenons un peu en arrière, sur les origines d’Ogrest puisque c’est ce cela qu’il est question dans cette histoire. Celle d’un ogre qui est né sur l’île d’Otomaï, une île paradisiaque, des expériences d’un des plus grands alchimistes et savants du monde des Douze, un demi-dieu nommé Otomaï. De son enfance au côté de ce génie et de Dathura, une poupée créée par le dieu Sadida lui-même et possédant de ce fait une part de son essence divine, à la passion du jeune Ogrest pour cette dernière qui sera à l’origine de son désespoir. Laissez-vous, comme nous l’avons été, emporter par cette histoire, ou plutôt ces histoires.

© Mig, 2014, Ankama Editions

N’allez cependant pas croire que le ton de cette série de Mig est tragique, loin de là ! L’humour y est présent et les fans verront des clins d’œil évocateurs à l’univers du jeu. Pépites qui ne gêneront absolument pas la lecture des nouvelles·aux lecteurices !

La galerie de personnages développée par Mig est passionnante et ne sert pas que de faire valoir à notre héros. Qu’il s’agisse de la Fratrie des Oubliés, le rocambolesque Trumbo le Iop et tous les autres personnages précédemment cités, toutes servent l’histoire et participent à la projection du lecteur dans l’univers apportant une belle profondeur au récit.

Le talent de Mig nous a transporté. Il réussit à être brillant dans toute la palette des émotions, aussi bien dans l’humour, parfois potache, que dans la tristesse la plus absolue, nous pensons au prologue qui nous a beaucoup ému.

© Mig, 2014, Ankama Editions

Cette série compte cinq tomes et nous reviendrons prochainement pour vous faire part de notre ressentis sur cette pépite signée Mig… vous l’aurez compris, nous sommes déjà conquis et défendrons avec passion cette merveille !

À noter que pour les vingt ans de la série, une édition anniversaire du premier tome a été publiée par Ankama au prix de 3 €.