Ogrest T.5 - Mig - la chronique Manga

Résumé : La conclusion de la quête d’Ogrest approche. Le dieu Sadida semble être le seul à pouvoir soigner son aimée. Ogrest s’avance vers une fin qui semble inéluctable... Aura-t’il la force de mener ce dernier combat ?

Critique : Cinquième et dernier tome de la série Ogrest, nous commencerons cette chronique par inviter toutes les personnes à lire notre critique du premier tome et à lire la série avant de se plonger dans cette critique.

© Mig, 2014, Ankama Editions

Les mots nous manquent pour décrire toutes les émotions par lesquels nous fait passer Mig au cours de notre lecture. Tout a commencé comme une série dérivée du célèbre jeu Dofus. Nous retrouvions l’humour et l’aventure qui nous plaisaient tant dans cet univers même si le prologue laissait apercevoir que cela irait sûrement plus loin, mais nous ne présagions pas du tout la direction qu’allait prendre cette histoire – ou plutôt ces histoires – car Ogrest est un personnage primordial, mais un parmi la galerie proposée par Mig.

Nous les avons suivi avec passion, découvrant leurs espoirs, leurs peurs et leurs passés pour finalement voir toutes ces histoires, qui parfois nous semblaient sans rapport, converger vers une fin que nous savons inéluctable. Le poids du destin, de cette moïra des Grecs, si importante dans la tragédie est parfaitement mis en œuvre dans cette série. Que ce soit Ogrest, cet enfant dans un corps qu’il ne comprend pas et qui désire Dathura égoïstement comme le font les enfants ou la Fratrie qui veut s’opposer aux dieux et dont les intentions pourraient sembler pures si on ne regarde pas de trop près la mise en œuvre. Sans oublier ces Dieux, des enfants eux-aussi, qui jouent avec la fourmilière qu’est le « Monde des Douze ».

© Mig, 2014, Ankama Editions

Nous sommes au théâtre, attendant et redoutant un dénouement qui ne peut être positif. Cette série révolutionne l’univers de Dofus en apportant une maturité qui a peut-être balisée la voix pour le tournant pris par l’excellente saison 4 de l’animé Wakfu et par sa suite dans le manga de Tot et Cynthia Leman. Mig a réussi l’exploit de nous faire apprécier encore un peu plus cet univers qui nous était déjà très cher.

Si vous aimez les histoires complexes, les illustrations à couper le souffle, n’hésitez plus et lisez cette pépite !