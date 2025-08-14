Ogrest T.5 - Mig - la chronique Manga

Le 14 août 2025
La conclusion épique d’une série magistrale.
Résumé : La conclusion de la quête d’Ogrest approche. Le dieu Sadida semble être le seul à pouvoir soigner son aimée. Ogrest s’avance vers une fin qui semble inéluctable... Aura-t’il la force de mener ce dernier combat ?
Critique : Cinquième et dernier tome de la série Ogrest, nous commencerons cette chronique par inviter toutes les personnes à lire notre critique du premier tome et à lire la série avant de se plonger dans cette critique.
© Mig, 2014, Ankama Editions
Les mots nous manquent pour décrire toutes les émotions par lesquels nous fait passer Mig au cours de notre lecture. Tout a commencé comme une série dérivée du célèbre jeu Dofus. Nous retrouvions l’humour et l’aventure qui nous plaisaient tant dans cet univers même si le prologue laissait apercevoir que cela irait sûrement plus loin, mais nous ne présagions pas du tout la direction qu’allait prendre cette histoire – ou plutôt ces histoires – car Ogrest est un personnage primordial, mais un parmi la galerie proposée par Mig.
Nous les avons suivi avec passion, découvrant leurs espoirs, leurs peurs et leurs passés pour finalement voir toutes ces histoires, qui parfois nous semblaient sans rapport, converger vers une fin que nous savons inéluctable. Le poids du destin, de cette moïra des Grecs, si importante dans la tragédie est parfaitement mis en œuvre dans cette série. Que ce soit Ogrest, cet enfant dans un corps qu’il ne comprend pas et qui désire Dathura égoïstement comme le font les enfants ou la Fratrie qui veut s’opposer aux dieux et dont les intentions pourraient sembler pures si on ne regarde pas de trop près la mise en œuvre. Sans oublier ces Dieux, des enfants eux-aussi, qui jouent avec la fourmilière qu’est le « Monde des Douze ».
© Mig, 2014, Ankama Editions
Nous sommes au théâtre, attendant et redoutant un dénouement qui ne peut être positif. Cette série révolutionne l’univers de Dofus en apportant une maturité qui a peut-être balisée la voix pour le tournant pris par l’excellente saison 4 de l’animé Wakfu et par sa suite dans le manga de Tot et Cynthia Leman. Mig a réussi l’exploit de nous faire apprécier encore un peu plus cet univers qui nous était déjà très cher.
Si vous aimez les histoires complexes, les illustrations à couper le souffle, n’hésitez plus et lisez cette pépite !
268 pages - 7,95 €
La chronique vous a plu ? Achetez l'œuvre chez nos partenaires !
Galerie photos
aVoir-aLire.com, dont le contenu est produit bénévolement par une association culturelle à but non lucratif, respecte les droits d’auteur et s’est toujours engagé à être rigoureux sur ce point, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos sont utilisées à des fins illustratives et non dans un but d’exploitation commerciale. Après plusieurs décennies d’existence, des dizaines de milliers d’articles, et une évolution de notre équipe de rédacteurs, mais aussi des droits sur certains clichés repris sur notre plateforme, nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur - anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe. Ayez la gentillesse de contacter Frédéric Michel, rédacteur en chef, si certaines photographies ne sont pas ou ne sont plus utilisables, si les crédits doivent être modifiés ou ajoutés. Nous nous engageons à retirer toutes photos litigieuses. Merci pour votre compréhension.