Orient Samouraï Quest T1 – Shinobu Ohtaka - chronique BD

Résumé : Orient Samouraï Quest nous emmène dans le Japon Médiéval où Musashi et Kojiro, deux enfants âgés de dix ans, s’entraînent ensemble au sabre. Ils veulent devenir des bushis, des guerriers spécialisés dans la destruction des Onis, démons qui veulent asservir la terre. On les retrouve cinq ans plus tard, dans un monde où les Onis ont asservi l’humanité. Que sont-ils devenus ?

Musashi est le héros de ce récit, cet ado qui refuse d’être l’esclave des Onis, dans un monde où les gens considèrent ces démons comme des Dieux et les guerriers osant les affronter comme des... Démons. Musashi va traverser une période difficile car, après ces cinq années, le monde mais aussi sa relation avec Kojiro ont mal évolué. Le désir de Musashi de devenir un chasseur de démon, un de ces bushis légendaires, le tient en action et lui permet de réaliser des exploits incroyables. Là où Kojiro, qui doute de tout, alors qu’il a le potentiel pour devenir bushi, le freine dans tout ce qu’il entreprend. Quand Musashi fonce sans réfléchir, Kojiro soupèse et décide sans se laisser emporter par son désir de gloire et de combat. Deux opposés que l’amitié va réunir.

Ce monde médiéval réserve quelques surprises de taille, apportant plusieurs rebondissements à l’unique combat qui occupe une bonne partie du récit.

On s’attache effectivement au personnage, mais il faut reconnaître que, à nos yeux, ressort assez vite le défaut de ce type de manga, un combat qui dure, qui dure, qui dure...éternellement. Certes, les surprises permettent de faire avancer l’action, mais on reste néanmoins un peu sur sa faim quand on referme ce premier tome.

Les touches d’humour apportent une dynamique au récit mais l’intrigue basée sur le courage inébranlable de Musashi et ces mystérieux Bushis n’est pas des plus surprenantes. De nouveaux personnages arrivant à la fin de l’histoire laissent augurer une évolution bienvenue pour la suite du récit.

Shinobu Ohtaka / Pika

Le dessin avec ses caractères typés manga, son noir et blanc, ses trames de gris, ses décors presque absents laissant place à une action démentielle est dans l’esprit shōnen. Les compositions explosives sont au service de l’action, et l’action, c’est Musashi qui se bat ! Même les Bushis ne prennent pas autant d’importance que le héros qui occupe tout l’espace dans des pages déstructurées. Le jeune ado est au centre du récit comme des images.

Orient Samouraï Quest T1 est un shōnen médiéval fantastique avec quelques surprises qui soulèvent bien des questions. Le héros Musashi est le fer de lance à la volonté infatigable et, si l’ambiance est intéressante, le manga prend peut-être un peu trop son temps dans les combats. Les prochains tomes nous en diront plus.