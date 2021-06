Pacific Palace - Le Spirou de Christian Durieux - Christian Durieux - la chronique BD

Résumé : Grooms au Pacific Palace, Spirou et Fantasio font partie du très rare personnel à rester dans ce lieu privatisé pour la venue d’Iliex Korda, dictateur du Karajan récemment renversé. Si Fantasio ne cache pas son hostilité à l’égard de cet ex-homme d’État, Spirou choisit la voie du compromis, ce d’autant plus qu’il tombe sous le charme d’Elena, la fille de Korda, dès l’arrivée de celle-ci dans l’hôtel.

Comme peu d’auteurs de bande dessinée, Christian Durieux est à son aise dans différents types de traits (humoristique, semi-réaliste, réaliste) et de registres, de l’aventure débridée pour enfants au drame destiné aux adultes, du récit policier au fantastique… Un élément lie la plupart de ses albums : une attention particulière portée aux questions sociales. Sa vision / version de Spirou n’échappe pas à cela. Pacific Palace entremêle récit politique et romance, humour caustique et thriller et s’attache à la place que les personnages occupent dans la société.

Christian Durieux / Dupuis

La construction du récit, admirable, repose sur la condensation : l’action se déroule presque totalement au sein de l’hôtel, ce en trois jours et trois nuits, le passage d’une journée à l’autre étant ponctué par une page contenant un seul dessin en guise d’élégante respiration. Le nombre de cases par planche évolue au fil des situations, densifiant ou, au contraire, aérant celles-ci. Il en va de même du choix des couleurs, certaines (le bleu, le violet) étant au centre de quelques séquences.

Christian Durieux / Dupuis

Christian Durieux maîtrise à merveille le rythme de son récit et ce qui en découle, l’histoire s’enrichissant toujours de nouvelles problématiques et dimensions. Il en résulte une œuvre qui conjugue brillamment mélancolie et réflexion politique, onirisme et déconstruction des apparences. La fin de l’aventure, magnifique et amère, noue la gorge.

Quand Christian Durieux va-t-il enfin être reconnu à la hauteur de son talent ?

Christian Durieux / Dupuis