Palmarès de la 23e édition du festival de Luchon

News : La 23e édition du festival de LUCHON, qui récompense les productions télévisuelles de fictions françaises, s’est déroulée en ligne, du 10 au 14 mars. Le jury était cette année présidé par Aïssa Maïga, entourée de François Berléand, Charles Berling, Dominique Jubin, François Liétout et Judith Louis.

Voici le palmarès :

Compétition unitaires

PYRÉNÉES D’OR DE LA MEILLEURE FICTION UNITAIRE :

COMME DES REINES

réalisée par Marion Vernoux

écrite par Sandrine Gregor et Mélina Jochum

produite par Joëy Faré (Scarlett Production)

diffusée prochainement sur France 2

Le jury a fait valoir "la qualité de sa réalisation, la direction et jeu de ses comédiens."

PRIX DE LA MEILLEURE INTERPRÉTATION FÉMININE :

Andréa FURET

pour Il est elle

réalisée par Clément Michel

écrite par Catherine Ramberg et Thomas Bollé

produite par Hubert Besson (And so on films)

diffusée prochainement sur TF1

Le jury a évoqué une "interprétation magistrale."

PRIX DE LA MEILLEURE INTERPRÉTATION MASCULINE :

Idir AZOUGLI

PRIX DU MEILLEUR ESPOIR :

Sarah ISABELLA, Nina LOUISE et Bintou BA

PRIX DU MEILLEUR SCÉNARIO :

Catherine RAMBERG et Thomas BOULLÉ

pour Il est elle

réalisée par Clément Michel

écrite par Catherine Ramberg et Thomas Bollé

produite par Hubert Besson (And so on films)

diffusée prochainement sur TF1

PRIX DE LA MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE :

Ronan MAILLARD

pour Les Héritières

réalisée par Nolwenn Lemesle

écrit par Johanna Goldschmidt et Laure-Elisabeth Bourdaud

produite par Edouard de Vésinne et David Amselem (Incognita)

diffusée prochainement sur Arte

PRIX DU JURY PRESSE

Cette année, le jury était composé d’Emilie Gavoille (Télérama), Stéphanie Gorlin (Prisma Media), Stéphanie Guerrin (Le Parisien), Raphaël Porier (Ecran Total) et Eva Roque (Europe 1)

Compétition documentaires

Le jury était présidé par Rosalie Varda, entourée de Aurel, Jean-Pierre Duret, Rodolphe Marconi et Claire Vassé. Il a attribué les prix suivants :

PYRÉNÉES D’OR DU MEILLEUR DOCUMENTAIRE :

POUR NE PAS LES OUBLIER

écrit et réalisé par Nicolas Ducrot

produit par Stéphanie Lebrun (Babel Doc)

diffusée prochainement sur France 2

La justification du choix s’est exprimée en ces termes : "ce film évoque le travail d’une association parisienne Le Collectif Les morts de la rue face à l’indifférence dans laquelle meurent souvent les personnes SDF. Ce collectif essaie de leur donner un nom et une voix. Très touché par le sujet et par la façon de filmer, nous avons particulièrement apprécié le travail à la fois délicat et efficace du réalisateur."

MENTION SPÉCIALE :

GHOFRANE, les promesses du printemps

écrit et réalisé par Raja Amari

produit par Fabienne Servan Schreiber et Estelle Mauriac (Cinétévé)

diffusée prochainement sur Arte

Le jury a fait valoir l’argumentaire suivant pour motiver son choix : "nous avons également souhaité attribuer une mention spéciale à ce film qui retrace l’engagement en politique d’une jeune femme en Tunisie et comment elle comprend que son parcours va lui demander beaucoup de persévérance et de courage."

Compétition séries

Le public votait pour cette sélection. Voici le palmarès :

PRIX DE LA MEILLEURE SÉRIE OU MINI-SÉRIES :

L’ART DU CRIME

réalisé par Elsa Bennett et Hippolyte Dard

Écrit par Pierre-Yves Mora et Angèle Herry-Leclerc

produit par Arnaud de Crémiers et Isabelle Degeorges (Gaumont Télévision)

diffusée prochainement sur France 2

PRIX DE LA MEILLEURE WEB SÉRIE :

RÉSISTANCE

réalisé et écrit par Maxime Chefdeville

produit par Buffalo Corp

PRIX DE LA MEILLEURE SÉRIE ESPAGNOLE :

INÈS DEL ALMA MIA

réalisé par Alejandro Bazzano

écrit par Paco Mateo, d’après le roman d’Isabel Allende

produit par RTVE, Boomerang TV, Chilevision

diffusée prochainement sur RTVE