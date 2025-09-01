Palmarès du 18e Festival du film francophone d’Angoulême

Le Jury, tout comme le public et les étudiants, a récompensé deux films réalisés par des femmes pour des femmes. Et il reconnu le talent d’un jeune réalisateur qui n’en finit plus de scruter cette fatalité passionnante et universelle qu’est la famille.

News : Ce samedi 30 août, dans le théâtre d’Angoulême s’est déroulée la distribution des prix de cet événement cinématographique, désormais ancré dans les cœurs angoumoisins.

Les deux grands gagnants de cette édition 2025 sont Muganga - celui qui soigne de Marie-Hélène Roux,et Promis le ciel d’Erige Sehiri, auréolés chacun de trois Valois. Le public, ému par les atrocités endurées par ces femmes congolaises autant que par la générosité sans fin de ce médecin qui les soigne physiquement et moralement, ont décerné le Valois du public au premier. Les jeunes non plus ne sont pas restés insensibles à ces cris de douleur mêlés aux cris de joie et lui ont attribué le Valois des étudiants. Enfin, le jury présidée par Diane Kruger, entourée de Fabrice Du Welz, Michel Field, Imany, Baya Kasmi, Patrick Mille, Sarah Montpetit, Fabienne Pascaud et Simon Thomas, a salué la remarquable performance d’Isaac de Bankolé, criant de vérité sous les traits du docteur Denis Mukwege et lui a remis le Valois du meilleur acteur pour ce même film.

Isaac de Bankolé pour Muganga - celui qui soigne Copyright Claudine Levanneur - festival FFA 2025

Deborah Lobe Naney se voit attribuer le Valois de la meilleure actrice pour la subtilité de son jeu dans Promis le ciel, tandis que le scénario d’Erige Sehiri, Malika Cécile Louati et Anna Ciennik traitant de la douleur de l’exil, à travers le portrait de trois femmes aussi différentes qu’attachantes, décroche le Valois du scénario. Enfin, c’est encore à Erige Sehiri que revient le Valois de la mise en scène.

Le très convoité Valois de Diamant, plus haute distinction du palmarès, revient au film Les enfants vont bien du tout jeune mais prometteur Nathan Ambrosioni qui, après Toni en famille, confirme son habileté à décortiquer les liens familiaux. Les jeunes interprètes de ce film, Manoâ Varvat et Nina Birman sont gratifiés de la Mention spéciale du jury.

Nathan Ambrosioni, Diane Kruger, Nina Birman, Manoâ Varvat Copyright Claudine Levanneur - festival FFA 2025

Cyrille Aufort reçoit le Valois de la musique pour les invertueuses

Garou, Robert Charlebois, Claude Dubois Copyright Claudine Levanneur - Festival FFA 2025

Enfin, il est bon de signaler que cette année, le festival a ajouté à son programme une tonalité musicale non négligeable. Après Benoît et Isabelle Carré venus nous offrir un intermède piano-voix à l’issue de la diffusion du film Les rêveurs, et la projection de l’excellent documentaire consacré à Véronique Sanson, sobrement intitulé Véronique, le Québec, non content d’avoir dévoilé, durant ces cinq jours, l’étendue de sa vitalité cinématographique, a enchanté la cérémonie de clôture par la présence de Robert Charlebois, Claude Dubois et Garou venus interpréter quelques-uns de leurs titres les plus emblématiques. La preuve est faite que musique et cinéma sont indissociables.

