Panorama de l’enfer – Hideshi Hino - la chronique BD

Résumé : {Panorama de l’enfer} débute dans l’atelier sordide d’un peintre étrange. L’artiste s’auto-mutile pour récupérer son sang qui lui sert à peindre ses toiles horrifiques. Heureux de son travail, il raconte ses sources d’inspiration. La première est la fête des décapitations qui se déroule en face de chez lui...

Critique : Voici une nouvelle histoire d’Hideshi Hino, un des artisans de l’horreur japonaise. Ce récit a pour point central le personnage du peintre, persuadé qu’il doit réaliser la plus belle toile représentant les enfers. Mais au fur et à mesure de l’histoire, on se rend compte que l’enfer, c’est le monde dans lequel il vit. À moins qu’il ne soit déjà mort et se trouve en Enfer, ou alors que sa folie perturbe ses perceptions et que nous découvrons ce monde infernal par ses yeux de fous. Autant de pistes parmi lesquelles Hideshi Hino ne tranche pas. Et trancher est un verbe qui a bien sa place dans l’histoire : auto-mutilation au couteau, décapitation à la guillotine, dissection d’animaux morts, découpage de membres de zombies sans tête, assassinat au sabre, Hideshi Hino fait revenir le motif de la découpe sous différentes formes. Les lames sont là pour couper et optionnellement, le sang dont elle se recouvre pour être léché. C’est une forme d’horreur organique que le mangaka déroule sous nos yeux, dans cette vision des enfers parfois teintée de poésie, comme ses fleurs qui germent sur les traces de sang qui nourrissent la terre, au pied de la guillotine. Si on ne sait plus où se situe la vérité, cette sensation s’accentuant au fur et à mesure qu’on s’enfonce dans l’intrigue, on sait parfaitement où se situe l’horreur. Elle suinte par toutes les pages de ce récit. Qu’il s’agisse de tortures physiques ou psychologiques, Hideshi Hino explore les impacts du passé sur le présent, la transmission presque génétique des souffrances que l’on subit et reproduit de génération en génération.

Et cette transmission ressort autant par le récit que par le dessin. De nombreuses cases se font écho par les positions des personnages et le cadrage, insistant sur les comportements se reproduisant de père en fils. Avec son trait rond et bonhomme, on s’attend d’autant moins aux vers grouillant sortant des corps en putréfaction. Dans ce récit, l’ambiance est posée immédiatement avec le visage du peintre, ses yeux exorbités de damné. Dès le départ, Hideshi Hino nous fait comprendre que rien n’arrêtera cet homme, ce qui se confirme par la suite. Le noir et blanc est travaillé pour créer de grandes zones d’aplat noir qui appuie l’ambiance lourde et anxiogène de l’atelier du peintre. Le cadre est posé jusqu’au moment où il explose complètement quand tous les repères volent en éclats. Hideshi Hino joue avec le lecteur, puisque le peintre s’adresse à lui et lui raconte sa vie, le prenant régulièrement à partie, l’intégrant dans son monde dérangé. Au lecteur de garder les pieds sur terre pour ne pas basculer dans l’enfer dépeint par le peintre, et derrière lui, par le mangaka.

Panorama de l’enfer est un manga perturbant, présentant la folie d’un peintre et supprimant l’un après l’autre les repères auxquels se rattache la raison.