Par delà l’horizon - Collectif - critique du livre

Résumé : Anthologie de 19 nouvelles visant à faire le point sur la science-fiction en France, l’ouvrage propose d’aborder une vaste gamme de thématiques chères à ce genre. En démontrant que la science-fiction peut déborder vers le fantastique, l’horreur ou le thriller, l’ouvrage prouve la richesse et la vivacité d’un genre, la science-fiction, trop souvent réduit à une petite partie d’elle-même.

Critique : En cette fin d’année, Par-delà l’horizon paraît nous offrir une perspective, qui considère et reconsidère la science-fiction française à l’aune des nouveaux courants qui la traversent. La force première de l’ouvrage est de dépasser le genre auquel il revendique d’appartenir. Comme le titre l’indique, il semble que la volonté des auteurs a été de toujours aller plus loin, au-dessus des attentes. Ailleurs.

Si les thèmes principalement abordés n’engendrent guère de surprises, l’angle d’attaque est le plus souvent original. A chaque nouvelle, le lecteur se demande comment on va déjouer ses présupposés. Plus important encore, les concepts forts permettent toujours de questionner l’humain. A travers ses discours sur la démocratie qu’on réinvente, les émotions qu’on altère ou qu’on efface, voire qu’on fabrique, ou encore l’intelligence artificielle qu’on engendre ou qui nous engendre, l’ouvrage nous offre un cadre de réflexion assez riche.

Il est clair que certaines nouvelles auront le don de dérouter le lecteur. Sur la forme ou dans le propos. On pense à Luvan par exemple, qui nous offre un récit pour le moins énigmatique, en mélangeant genres et les langues. Les grimasques et autres réZeaux peuvent paraître inabordables. C’est le contraire. Si le néophyte rejettera quelques-unes des dix-neuf nouvelles, il ne pourra qu’en achever la lecture, stimulé par des idées, des concepts tantôt ludiques, tantôt mortifères, parfois les deux. Il sera assurément convaincu par la fluidité et la limpidité de la langue, joliment maniée tout au long de ce voyage Par-delà l’horizon.

Ajoutons à cela que l’édition est soignée. En nappant les récits d’une couverture aux contours insaisissables et intrigants, Zariel invite au voyage. Celui-ci est agrémenté d’une mise en contexte bienvenue, d’une postface pleine d’allant, et d’une présentation succincte des auteurs.

Dès lors, si on ne mesure pas encore l’impact de cette anthologie sur le paysage de la SF française, on est en droit de penser qu’elle peut constituer une porte d’entrée idéale vers les littératures de l’imaginaire, en réaffirmant qu’elles relèvent de la littérature, tout simplement. Et qu’elles peuvent briller très fort.

Auteurs des nouvelles : EMILIE QUERBALEC , Stéphane BEAUVERGER , LUVAN , LL KLOETZER , Silène EDGAR , Pierre BORDAGE , Lauriane DUFANT , Christian LÉOURIER , Floriane SOULAS , Romain LUCAZEAU , Audrey PLEYNET , Michael ROCH , Léo HENRY , Ketty STEWARD , Jean-Laurent DEL SOCORRO , Jeanne-A DEBATS , Frédéric JACCAUD , Chris VUKLISEVIC , Ariel KYROU

Anthologiste : Sébastien GUILLOT

Illustrateur (couverture) : ZARIEL

Maquettiste : Audrey GINEUX

Prix de vente : 21,90 €