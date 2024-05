Petit Pays - Gaël Faye, Sylvain Savoia, Marzena Sowa - la chronique BD

Résumé : Dans un Rwanda qui ne demande qu’à s’embraser, le jeune Gaël oscille entre les occupations du quotidien, celle des tensions entre ses parents et avec ses amis du quartier, et celles de son pays, avec des tensions autrement plus inquiétantes...

Critique : Après la Pologne, le Rwanda pour le duo Sowa/Savoia, qui s’attaque désormais à adapter non pas la jeunesse de la scénariste, mais bien celle de Gaël Faye, avec une immersion dans les souvenirs du pire génocide qu’ait connu le continent africain, le tout avec la complicité de la France. De ce roman lucide, limpide et sensible, Marzena Sowa en a fait une bande-dessinée éminente, farouche, étincelante même. En reprenant le schéma narratif propre à Faye, mais en raccourcissant certains passages, notamment les épanchements, incontournables dans la prose de l’auteur mais qui auraient surchargé les planches. De même, le destin de la mère est lui plus accentué, plus dense et charnu, comme pour mieux montrer l’enfer vécu, celui que le narrateur suppute, et qui ici est désormais explicite.

© Dupuis / Savoia

Avec Marzi, Sylvain Savoia avait adopté un style proche de l’enfance, réussissant à rapprocher les lecteurs de son héroïne. Pour Petit Pays, c’est un ado qui se présente, et le style parvient à créer un lien au moins aussi fort : on mange, on dort, on grandit avec le petit Gaël, on arpente ses rues et découvre ses amis de la même manière qu’on l’avait fait dans le livre : avec vivacité, avec empathie, avec fragilité aussi. Lorsqu’un personnage est anxieux, le lecteur le ressent, lorsqu’un dilemme menace, les cases font frissonner, dans une atmosphère impeccablement réaliste, reflet d’un monde qui a été, un recoin d’Afrique où les tensions étaient fortes, avec quelques anciens colons français, et d’une monstruosité qui a jailli.

© Dupuis / Savoia

Adaptation formidable, ce Petit Pays est une démonstration à la fois scénaristique et graphique de cette capacité qu’a la bande-dessinée de pouvoir sublimer le travail déjà titanesque produit par la littérature romanesque.