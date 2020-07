Pierre Palmade au théâtre cet été

Le 22 juillet 2020

En compagnie de Benjamin Gauthier, l’un des membres de La troupe à Palmade, Pierre Palmade joue une toute nouvelle pièce au théâtre du Marais, à Paris, du 5 août au 11 septembre 2020.

Résumé : Pierre et Benjamin s’aiment d’un amour fou. Ils sont en couple depuis trois ans ! Mais tout devient prétexte à engueulades et ils ne se parlent plus qu’en se disputant. C’est l’amour vache ! Le fond du problème ? .... Pierre n’assume pas vraiment d’être en couple avec un homme et disons-le, il n’assume pas son homosexualité tout court. Benjamin, militant convaincu pour la cause gay, n’en peut plus de devoir se cacher... les menaces et les ultimatums arrivent... Benjamin n’a qu’une envie : crier à Pierre : "Assume, bordel !"

News : Au début de cette année à nulle autre pareille, Pierre Palmade se produisait au théâtre de l’Européen et faisait revivre les meilleurs sketchs de son répertoire. Comme pour beaucoup d’autres spectacles, les représentations furent interrompues à cause de la crise sanitaire.

L’artiste profite donc de la sortie du confinement et de la réouverture progressive des salles de spectacle, pour proposer à ceux qui ont fait le choix de ne pas quitter la capitale durant cet été un peu particulier, une nouvelle déclinaison de sa désormais célèbre pièce Ils s’aiment, qui n’a jamais cessé de se renouveler depuis sa création en 1996. Après avoir évoqué les vicissitudes du mariage hétérosexuel avec Michèle Laroque, puis les divergences du couple lesbien interprété par Muriel Robin et Michèle Laroque, il se penche, avec la complicité de Benjamin Gauthier, sur les aléas de la cohabitation homosexuelle.

Pierre Palmade n’a jamais caché qu’il avait toujours eu du mal à accepter son homosexualité, ce qui a parfois provoqué quelques malentendus avec la communauté gay. Il a donc décidé de faire un mea culpa sous forme de spectacle drôle et tendre, tout naturellement intitulé Assume bordel !

Du 5 août au 11 septembre 2020 – du mercredi au vendredi à 20h

Théâtre du Marais – 37 rue Volta – 75 003 Paris