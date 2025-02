Planchette. Sorcière culinaire – Haley Newsome – la chronique BD

Le 20 février 2025

Une histoire drôle et délicate sur nos singularités, avec une esthétique pop.

Résumé : Planchette est une jeune sorcière spécialisée dans la magie culinaire. Un beau jour, elle déménage avec son familier Winston dans une ville de sorcières, avec l’ambition de se faire de nouveaux amis. Mais, manque de chance, elle tombe sur une maison hantée ! Et autant Planchette n’a pas son pareil pour confectionner de bons plats, autant elle s’avère incapable de débarrasser la maison des nombreux fantômes qui la hantent… La sorcière part à la recherche d’alliés capable de l’aider, et tombe sur Pinyon – une sorcière issue d’une famille célèbre, persuadée d’être bonne à rien, Sun – victime d’une malédiction et qui a du mal à s’accepter – et Babs, qui a du mal à se lancer dans la vie. Ensemble, elles font face à différents mystères et apprennent à s’accepter telles qu’elles sont.

Critique : Suivie par une communauté importante sur internet (2 million d’abonné sur Youtube en particulier, sous le pseudonyme Lavendertowne), Haley Newsome est une artiste américaine 2.0, qui a d’abord conçu Planchette (Unfamiliar en anglais) comme un webcomics. Le récit, qui s’adresse en premier lieu aux adolescent, possède au premier abord un côté girly avec son héroïne aux cheveux colorés, ses dessins tout en rondeur et ses familiers mignons. Cet univers s’avère aussi décalé, qui tire vers le gothique : les personnages principaux sont des sorcières, on trouve des fantômes, des malédictions, un monde parallèle, une forêt angoissante… Il en ressort une histoire dynamique et assez réjouissante, qui se construit autour des failles de ses personnages. Sorcière culinaire, Planchette est confrontée aux fantômes qui hantent sa nouvelle maison, et dont elle est incapable de se débarrasser. C’est grâce à l’aide des amis qu’elle se fait au fil de ses pérégrinations qu’elle parvient finalement à trouver la solution à son problème. Au fil du récit, d’autres intrigues impliquant Babs, Sun et Pinyon s’imbriquent, sur le même modèle : les amies de Planchette ont chacune des faiblesses qu’elles vont surmonter de façon collective. Haley Newsome conçoit ainsi un récit sur la force de l’amitié, l’acceptation de ses défauts et de ses différences, avec un sous-texte très progressiste. © Haley Newsome / Bliss Éditions pour la traduction française Sur le plan graphique, Planchette s’inspire du manga dans le chara-design et emprunte au style kawaï son esthétique très colorée, avec une touche de gothique. Si les décors sont dans l’ensemble assez minimaliste, l’ensemble s’avère d’une efficacité redoutable, avec une mention particulière pour la représentation des émotions de ses personnages. Récit sur l’amitié et la différence, Planchette est un webcomic qui a toute sa place en librairie. Son dynamisme et son sous-texte positif et progressif devraient certainement faire le bonheur de nombreux adolescents.

288 pages – 28 €

© Haley Newsome / Bliss Éditions pour la traduction française