Podcast BD - l’instant chronique : Walk me to the corner, d’Anneli Furmark

Résumé : Walk me to the corner est le nouveau roman graphique d’Anneli Furmark, l’une des voix les plus importantes de la bande dessinée suédoise. Depuis son premier livre publié en 2002, elle raconte des histoires centrées sur l’intime et sur ses personnages. Walk me to the corner est - comme le disent les protagonistes de l’histoire - une sorte de « Brokeback Mountain pour dames d’un certain âge ». Le personnage principal du récit est Élise, la cinquantaine, mariée depuis plus de 20 ans, dont les enfants ont grandi et ont déménagé. Elle tombe soudainement éperdument amoureuse d’une femme du même âge, Dagmar, également en couple, avec qui elle commence une relation. Bien que leur passion soit mutuelle, aucune des deux femmes n’est prête à quitter sa famille. Des complications surviennent lorsque le mari d’Élise tombe amoureux d’une jeune étudiante et qu’il divorce, tandis que Dagmar refuse de divorcer... A travers l’histoire de ces deux femmes et les questionnements d’Élise, Walk me to the corner explore avec délicatesse et empathie ce qu’implique de quitter la sécurité d’une vie routinière à la cinquantaine pour se jeter dans l’inconnu.

Walk me to the corner , d’Anneli Furmark aux Éditions çà et là est une bande dessinée sensible, puissante et douce... Un vrai coup de cœur pour Florian !

232 pages - 20 €

