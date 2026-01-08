Princesse Saphir T.1. Édition prestige - Osamu Tezuka - la chronique BD

Résumé : La princesse Saphir a été élevée dans le but d’être un héritier mâle au trône du royaume. Cachant son secret et déjouant les complots du machiavélique duc Duralmine et de Lord Nylon, elle doit jongler entre les intrigues de cour et les aventures de cape et d’épées...

Critique : Série emblématique du shōjo manga, Princesse Saphir méritait bien une réédition prestige, et ce pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle rappelle que Tezuka est un conteur hors pair, capable de réincarner des figures tirées de contes occidentaux ou de films d’animation de Walt Disney (notamment pour les décors, costumes) afin de créer un exotisme pour ses lecteurs et lectrices de l’époque. Péripéties, retournement de situation, gags humoristiques, l’ensemble est parfaitement organisé, les planches s’enchaînant comme un conte à la fois drôle et aventureux. Ensuite, c’est ce thème de la femme travestie que l’on trouve ici, qui est un des prémices du genre shōjo, là aussi reprenant tout une mythologie souvent sous-estimée (Mulan est un autre bon exemple) Sauf que Tezuka, avec son prologue de l’ange prenant deux cœurs (même si le masculin sera finalement enlevé), ajoute une dimension transgenre que peu de récits envisagent, surtout à cette époque. Il donne là une force et un courage qui amèneront à tant d’autres histoires et délivrances dans les décennies qui viendront. Enfin, par sa vivacité de dialogues, son comique de situation (quiproquos, déguisements, connivences...), ce manga influence largement une ribambelle d’auteurs de bandes dessinées franco-belge qui pourront tirer profit de cette atmosphère (Iznogoud de Goscinny, Franquin...) spontanée et plaisante.

Pour le côté graphique, sans revenir sur les innombrables qualités du style de Tezuka, il convient de mettre en lumière cette capacité à assimiler les oeuvres occidentales (et notamment celles de Walt Disney) pour construire un monde qui va paraître pour un lecteur occidental contemporain certes un brin désuet, mais totalement familier. Les personnages y sont d’une délicatesse ou d’une méchanceté farouches, et tout l’ensemble respire d’une recherche de l’apparat occidental, dans les coutures des vêtements ou les objets du palais. Une leçon pour tous les auteurs qui recherchent l’exotisme, encore aujourd’hui.

Comme toujours avec Tezuka, un album signifie oeuvre culte, et ce premier volume de la réédition de Princesse Saphir n’échappe donc pas à la règle, qui veut que ce manga soit une référence du genre.