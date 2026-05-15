Quand la femme était l’Homme. Aux origines de l’histoire – Ulli Lust – la chronique BD

Résumé : L’image d’Épinal que l’on a des hommes préhistoriques est celle de l’homme de Cro-Magnon : un chasseur trapu, vêtu d’une peau de bête, qui domine nécessairement les femmes, lesquelles auraient rapports sexuels contre nourriture et protection. Ces images sont véhiculées par une vision née au XIXe siècle, et transmise par la culture populaire. Or la recherche a depuis plusieurs dizaines d’années totalement balayé cette conception des sociétés préhistoriques. Il est désormais acquis que les femmes ont joué un rôle cardinal dans le fonctionnement de ces sociétés, et que la répartition très genrée des rôles n’existait pas : les femmes de la préhistoire chassent et elles prédominent dans les représentations artistiques humaines qui nous sont parvenues. Finalement, le regard que nous portons aujourd’hui sur les femmes préhistoriques en dit beaucoup plus sur nous que sur les populations de cette époque.

Critique : L’autrice de langue allemande Ulli Lust est bien connue à l’international pour ses publications autobiographiques (Trop n’est pas assez, Alors que j’essais d’être quelqu’un de bien), qui lui ont valu plusieurs prix. Avec Quand la femme était l’Homme. Aux origines de l’histoire, Ulli Lust investit le registre de la bande dessinée documentaire pour interroger le rôle des femmes dans les sociétés préhistoriques. Cet album de plus de 250 pages, qui comprend des notes bibliographiques en fin de volumes (essentiellement en anglais et en allemand, avec parfois des extraits traduits), est le premier d’un diptyque : le second volume, Quand la femme était l’Homme, les chamanes, paraîtra en avril 2027.

Ces albums connaissent déjà une reconnaissance critique et commerciale en Allemagne. Quand la femme était l’Homme. Aux origines de l’histoire a en effet reçu le Prix du livre de non-fiction l’année dernière – une première pour une bande dessinée – et l’éditeur français çà et là affirme que 50 000 exemplaires ont déjà été vendus outre-Rhin. Ce succès ne doit pas étonné : Ulli Lust est une exceptionnelle raconteuse d’histoires, et son récit est absolument passionnant.

Cette fresque documentaire navigue entre passé et présent, et se situe à la croisée de l’archéologie et de l’anthropologie. Ulli Lust interroge en début d’album nos représentations genrées et le regard que nos sociétés portent sur la préhistoire, regard qu’elle déconstruit tout au long de l’album. Son récit nous entraîne à l’époque paléolithique (d’environ 3,3 millions d’années à environ 11 700 ans et la fin de la dernière période glaciaire) pour partir à la rencontre de ces « hommes des cavernes » – qui sont donc aussi des femmes, et qui n’utilisent que ponctuellement des cavernes – à partir de la recherche récente. L’autrice met d’ailleurs en scène certaines recherches archéologiques. Ulli Lust fait ainsi un véritable travail de vulgarisation pour rendre accessible ces travaux scientifiques, une gageure lorsque l’on sait que l’archéologie préhistorique mobilise également la géologie et la climatologie. Avec son talent de dessinatrice, Ulli Lust résume en quelques images des données complexes.

Ulli Lust / çà et là

Mais Quand la femme était l’Homme n’est pas uniquement une plongée dans le passé. Le deuxième chapitre est ainsi consacré aux populations contemporaines de chasseurs-cueilleurs, Le Intitulé « Aujourd’hui, tout est différent », celui-ci revient sur la vie des Bushmen khoïsan du Botswana, qui ont été privées de leurs terres de chasse traditionnelles au nom du progrès. Ulli Lust insère également des incises dans son discours pour évoquer les représentations des archéologues du passé, qui ont biaisé certains résultat de recherches : certains ossements, identifiés initialement comme masculins, ont depuis été réattribué à des femmes.

La lecture nous offre une toute autre perspective sur les sociétés préhistoriques. Loin d’être un monde du « tous contre tous », ces sociétés ont survécu grâce à l’entraide au sein des petites communautés qui se sont formées. Ulli Lust signale ainsi que c’est grâce à l’empathie que les sociétés humaines se sont développées : c’est en dépassant l’égoïsme et en prenant plaisir à satisfaire les besoins d’autrui, les être humains ont pu créer des sociétés complexes. On découvre au fil de la lecture les œuvres artistiques, le fonctionnement social et un aperçu de ce qui seraient les croyances de ces sociétés, grâce au travail sur les tombes de cette époque qui ont fait l’objet de fouilles.

Ulli Lust / çà et là

La dessinatrice opte pour un trait sobre et réaliste. Les planches figurent nombre de paysages et d’animaux. Ulli Lust dessine également les nombreuses figurines ainsi que les tombes que nous avons retrouvé, qu’elle représente parfois en coupe pour mieux expliquer leur sens. Les planches sont ponctuées de nombreux narratifs, si bien que la lecture est longue, mais on ne décroche jamais du récit. L’autrice ménage également l’attention de son lecteur avec des planches contemplatives et des séquences symboliques (mais toujours justifiées sur le plan scientifique), comme celle qui met en scène un chasseur avec une chouette.

Ulli Lust / çà et là

Lecture dense et passionnante, Quand la femme était l’Homme. Aux origines de l’histoire vulgarise avec brio la recherche sur la préhistoire pour redonner toute leur place aux femmes, actrices de ces sociétés au même titre que leurs homologues masculins. Un livre savant et accessible, à mettre entre toutes les mains.