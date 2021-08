Quartier Fovela T.1 – Stéphane Louis, Leogrin, Véra Daviet - la chronique BD

Résumé : Quartier Fovela T.1 nous fait découvrir le petit village de La Fierté-aux-fraises et ses quatre-vingt-douze habitants. Ca, c’était avant que le maire ne fasse construire une barre de HLM qui sera baptisé quartier Fovela. De quoi doubler la population et mécontenter les habitants, dont un trio de retraités qui craignent pour leur tranquillité.

Le premier gag peut faire peur : trois papys sur un banc, pour paraphraser la chanson de Gotainer, mais qui ne parlent pas de la pluie et du beau temps. Ils évoquent, d’une manière assez raciste, les nouveaux arrivants de la cité. Le tour de force de Stéphane Louis est, en un gag puis en quarante-huit pages, de nous rendre sympathique ce trio de seniors mais aussi la bande de jeunes qui zone autour de la cité, les pochtrons du bar, les enfants un peu moqueurs du quartier Fovéla et tous les habitants de la Fierté-aux-fraises. En fait, l’humour de la BD repose sur des provinciaux qui découvrent des banlieusards, des vieux qui fréquentent des jeunes, des jeunes qui s’amusent avec les enfants, et tout ce petit monde, fait pour ne pas s’entendre, passe son temps à se disputer, mais sans méchanceté ni rancœur, mettant à mal les clichés que l’on peut avoir sur chacun d’eux.

On retrouve finalement une autre forme de village gaulois, mixte, de tous âges. Notons qu’à part une ou deux retraitées, dont la propriétaire du terrible chien « Abricot », et la tenancière du bistrot, les femmes n’ont pas une présence marquée, si ce n’est comme figurantes.

Les gags tournent autour des deux trios phare, les retraités face aux jeunes qui zonent. Ce conflit générationnel occupe une majeure partie de l’album.

Au fur et à mesure, on découvre le passé des personnages, enfin, surtout des seniors, les zonards étant un peu jeunes pour avoir eu une vie bien remplie avant le début de l’album.

Tout ce petit monde prend ses marques, et les gags qui s’enchaînent forment une sorte de continuité sur un grand arc narratif un peu détendu mais qui a le mérite d’être présent.

Qu’en sera-t-il pour la suite ? Nous saurons dans le prochain volume ce que réserve Stéphane Louis aux habitants de la Fierté-aux-fraises.

Stéphane Louis, Leogrin, Véra Daviet / Bamboo

Le dessin humoristique reste classique. Les personnages sont rapidement identifiables (et c’est une gageure, car mine de rien il y a du monde dans cette BD). Crise de colère, de fous rires, de larmes, d’éthylisme, on traverse une belle palette d’émotions bien rendues par le travail de Leogrin.

Si le récit joue sur les gags d’une page, le gaufrier n’est pas à l’ordre du jour. Nombre de bandes et de cases variables, format et mise en scène dynamiques, tout cela fait que regarder s’agiter tout ce petit monde est assez plaisant. Certains gags se renvoient les uns aux autres, soit par les références des événements passés, soit par les mises en scène.

Les couleurs de Véra Daviet sont à la hauteur du dessin, claires, simples, et facilitant toujours la compréhension de l’histoire.

Quartier Fovela T1, premier tome d’une nouvelle série d’humour, se révèle amusant et rythmé.