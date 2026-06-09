Rainmaker. La vie étonnante de Charles Hatfield – Rodolphe, Griffo – la chronique BD

Résumé : Charles Hatfield est un autodidacte passionné de météorologie qui, après des années d’expérimentation, met au point une formule chimique pour ensemencer les nuages. Celui qui est d’abord vendeur de machines à coudre est progressivement engagé par des agriculteurs et municipalités des régions arides de la Californie pour faire tomber la pluie… avec succès. En 1915, la ville de San Diego, frappée par une terrible sécheresse, se résout à faire appel à ses services. Mais le procédé d’Hatfield fonctionne trop bien : la pluie tombe, mais ne s’arrête plus et provoque une inondation catastrophique.

Critique :Peut-on contrôler le temps qu’il fait ? À l’heure du changement climatique, marquée par une augmentation des températures et du risque de sécheresses, la figure de Charles Hatfield interpelle. On connaît aujourd’hui les recherches sur l’ensemencement des nuages, envisagées notamment par les pays désertiques du Golfe, ainsi que leurs risques. Avec cet album, Rodolphe et Griffo nous rappelle que cette question se pose dès le début du XXe siècle. En effet, les régions des Grandes Plaines ainsi que l’Arizona et la Californie sont régulièrement marquées par des épisodes de sécheresse qui peuvent s’avérer catastrophiques pour l’agriculture. La technique de Charles Hatfield répond ainsi à une demande sociale particulièrement forte, d’où sa renommée dans les États-Unis de cette époque.

© Rodolphe, Griffo / Anspach

Mais Charles Hatfield a-t-il réellement la compétence de faire tomber la pluie ? C’est toute la question, à laquelle l’album ne donne pas de réponse définitive. Certains spécialistes pensent ainsi que, plutôt que d’avoir la compétence de faire tomber la pluie, Charles Hatfield est d’abord un fin météorologue, capable de prévoir le temps qu’il fera dans les prochains jours…

© Rodolphe, Griffo / Anspach

Le duo Rodolphe – Griffo construit une histoire à la trame et au dessin dans la ligne classique de la bande dessinée franco-belge pour donner vie à cette histoire originale. L’album met en scène un journaliste qui ambitionne de raconter la vie d’Hatfield, à une époque où celui-ci est tombé dans l’oubli. Le dessin réaliste de Griffo reconstitue avec élégance l’époque et les paysages urbains et désertiques de la Californie. Rainmaker raconte ainsi avec efficacité la vie d’un pionnier (ou d’un imposteur, c’est selon).