Ranpo Amnesia T.1 – Shintaro Kago, Ranpo Edagawa - la chronique Manga

Shintaro Kago écrit et dessine cette histoire en s’inspirant de l’univers du romancier Edagawa Ranpo (1894-1965), un des pioniers de la littérature policière japonaise. Le mangaka explore les recoins sombres de l’oeuvre de Ranpo et y injecte une forme d’humour absurde et d’horreur...

Résumé : Ce premier volume commence dans un bar par l’arrivée d’une jeune femme, Mayumi. Elle est à la recherche de quelqu’un. Les clients avinés tentent d’abuser d’elle, mais elle se débarrasse violemment et rapidement d’eux. Puis Mayumi montre au barman stupéfait une vingtaine de photos d’hommes et de femmes ! Celle-ci est à la recherche de son père, le célèbre cambrioleur surnommé le démon aux vingt visages...

Critique : Nous suivons l’enquête de Mayumi pour retrouver son père. La jeune fille raconte comment ce dernier lui a appris toutes les ficelles de son métier et comment, à force de se déguiser pour réaliser ses vols, il a développé un trouble de la personnalité et a un beau jour disparu. Depuis, Mayumi le cherche dans un monde absurde où une société de voyeurs cachés dans les plafonds observent la vie des habitants du dessous, où des chaises humaines s’infiltrent partout dans la société et où des quartiers gagnent du mérite en ayant la rue la plus pentue... En dépit de tout cela, Mayumi avance vaille que vaille, surmontant les épreuves et les obstacles jusqu’à la révélation de la fin de ce premier tome, qui ne vous donnera qu’une envie, lire le volume suivant !

On rit devant les idées folles qui remplissent ce manga. En même temps, on y trouve la dénonciation de certains travers de la société : voyeurisme, course à la reconnaissance, pulsions étranges. Shintaro Kago construit cet univers aux perversités drôles et en même temps dérangeantes, car il n’hésite pas à malmener les corps et on est parfois pris de frisson d’horreur devant certaines situations. La force de Shintaro Kago est de nous faire passer du rire au dégoût en une case.

À la fin, une double-page explique toutes les inspirations tirées des nouvelles et romans de Edogawa Ranpo. En effet, à travers ces histoires folles étonnamment étranges, Shintaro Kago rend en même temps un très bel hommage au romancier en utilisant, voire en détournant ses personnages, ses intrigues, ses idées. Si le manga reste totalement abordable par des lecteurs qui ne connaissent pas Edagawa Ranpo, les fans du romancier auront plaisir à retrouver les clins d’œil et références marquées au fil des pages.

Shintaro Kago utilise son trait réaliste pour donner vie à ces quartiers aux déviances étranges. Il se positionne loin du trait du manga grand public et opte pour des visages et des corps réalistes, ou alors pour une absence de trait sur le visage. Son trait précis rend les scènes gores très angoissantes. Heureusement, l’humour désamorce l’horreur. Il faut voir Mayumi escalader, piolet au poing, une rue de plus en plus pentue, insultée par les habitants du voisinage qui lui reprochent d’abîmer la route ! Le talent de Shintaro Kago est de rendre cet absurde crédible par son dessin. Le quartier des miroirs, les chaises humaines et tant d’autres énormités prennent vie et la question que l’on se pose est comment Mayumi va-t-elle se tirer de cette multitude de mauvais pas.

Le narrateur se permet parfois des remarques amusées, alors qu’il nous dévoile des vérités dont Mayumi n’a pas conscience. Une question reste en suspens, la jeune fille va-t-elle retrouver son père ? Il vous faudra attendre le second tome pour le savoir.

Ranpo Amnesia T.1 est une histoire oscillant entre horreur et absurde, entre rire et frisson. Le tout dessiné dans une veine réaliste qui nous maintient dans ce récit surprenant aux multiples surprises.