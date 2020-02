Rencontre avec John Allison

Récompensé par un Eisner Award pour l’excellent Giant Days , John Allison a scénarisé By Night , un one shot de qualité destiné au public young adult .

John Allison est l’une des figures de la bande dessinée britannique contemporaine. Dessinateur et scénariste, il a connu le succès en Grande-Bretagne et aux États-Unis au début des années 2010 grâce à ses webcomics, en particulier Scary Go Round dont est dérivé Giant Days, son principal best-seller publié par Akileos en France et couronnée aux États-Unis par le prix Eisner de la meilleur série et de la meilleure bande dessinée humoristique. L’œuvre d’Allison met en scène les problèmes et les inquiétudes de la jeunesse contemporaine avec un humour qui a séduit le public young adult. L’artiste britannique utilise une recette similaire dans sa nouvelle bande dessinée, By Night, publiée en one shot par Bliss Éditions en France. Accompagné au dessin par Christine Larsen, John Allison développe une intrigue pleine de mystères dans une ville américaine frappée par la désindustrialisation.

Nous avons rencontré John Allison lors du festival de la bande dessinée d’Angoulême, où il se rendait pour la première fois. Très affable, il a répondu avec enthousiasme aux questions d’àVoir- àLire.

àVoir-àLire. Qu’est-ce qui vous a influencé dans l’écriture du scénario de By night ?



John Allison : J’ai lu plusieurs livres sur la politique, notamment sur le remplacement des hommes par des machines et ses conséquences sur l’emploi. Ce thème se retrouve aussi bien en Grande-Bretagne qu’aux États-Unis. Je m’intéresse en règle générale aux sujets politiques et de société.

By Night se destine en premier lieu aux young adult. Cela vous plaît d’écrire pour ce public ?



Oui, cela me plaît. Et puis, ce public semble apprécier ce que je fais !

Votre scénario met beaucoup en scène la culture adolescente / jeune en général. Est-ce que ce n’est pas difficile à représenter quand on s’en éloigne de plus en plus ?



Si ! Plus on vieillit, plus c’est difficile car finalement, on ne peut parler que sa propre expérience dans ses livres. De plus, j’ai une vie solitaire et je ne vois pas beaucoup de monde, alors j’ai surtout l’expérience de ma propre jeunesse. Mais j’essaie de m’intéresser aux personnes qui m’entourent. Je ne sais pas vraiment comment les adolescents s’expriment aujourd’hui mais je fais en sorte d’être authentique sur les émotions qu’ils ressentent. Si les mots pour l’exprimer changent, les émotions restent sont les mêmes.

John Allison et Christine Larsen / Bliss Éditions pour la version française

By Night met en scène deux héroïnes, Jane et Heather. Pourquoi choisir deux personnages féminins ?



Quand je construis une histoire, je commence toujours par réfléchir aux personnages féminins, et j’élabore l’histoire dans un deuxième temps. Je suis scénariste pour By Night, mais c’est moi qui ai réalisé le character design des deux héroïnes. J’aime beaucoup dessiner les personnages féminins : les vêtements, les coiffures de femmes sont beaucoup plus intéressants à représenter.

Votre bande dessinée joue également sur les codes de la fantasy. Est-ce un genre qui vous plaît particulièrement ?



Je crois que j’aime beaucoup écrire / dessiner de la fantasy, peut-être moins en lire. Comme lecteur, je crois que je préfère la littérature de mystère à la fantasy, à vrai dire. Mais c’est très fun de faire de la fantasy !

Votre bande dessinée évoque le conspirationnisme et le complotisme, mais finalement, dans votre livre, il y a bien quelque chose qui se trame... Est-ce votre manière de traiter de l’actualité ?



Mes personnages vivent dans une ville qui ne fonctionne plus. La conspiration évoquée est une manière de démanteler la ville, et les gens sont d’accord avec ça. Je mets en scène des gensidiots : le personnage riche au centre de la conspiration est un imbécile. La bêtise fait partie de notre vie, finalement. Et nos dirigeants sont parfois stupides !

Pourquoi avoir choisi de situer l’action dans le Dakota ?



Je travaille avec une artiste américaine, Christine Larsen. C’était plus facile pour elle de représenter une ville dans le Dakota qu’en Grande-Bretagne. Et les problèmes liés à la disparition de l’industrie sont les mêmes dans le Nord de l’Angleterre et dans le Dakota.

Quelles ont été vos relations avec la dessinatrice Christine Larsen ?



Christine est très chouette. Elle dessine très bien les univers de fantasy. Ici, elle a également très bien su représenter la ville de Spectrum. J’aurais pu dessiner By Night mais je suis très heureux que Christine l’ait fait. Sa vision enrichit le livre.

Avez-vous de nouveaux projets ?

Oui ! J’ai une nouvelle série, Wicked Things, que je réalise avec les artistes qui ont collaboré à Giant Days. Le premier numéro sort au mois de mars. Le titre n’a pas encore d’éditeur en France, par contre.