Rencontre avec Sabine Rich

Pourriez-vous revenir sur votre parcours ? Comment êtes-vous devenue coloriste et dessinatrice ?

Quand j’étais plus jeune je connaissais une écrivaine qui voulait illustrer une de ses histoires et je travaillais déjà avec deux autres artistes.

Nous nous sommes retrouvées à travailler toutes les quatre, et j’étais la plus douée de toutes pour manipuler les couleurs.

C’est ainsi que j’ai fait mes premières armes dans la bande dessinée en tant que coloriste.

Avez-vous suivi des études de dessins ?

Pas du tout ! Je suis complétement autodidacte.

A quel âge avez-vous réellement débuté dans la bande dessinée ?

Vers 30 ans.

J’ai toujours aimé dessiner : des jeux, des livres pour les enfants, des choses simples et très réalistes dans le style cartoon.

Mais j’ai réellement débuté ma carrière à l’âge de 30 ans dans la bande dessinée.

Je regarde beaucoup ce que font les autres dessinateurs et auteurs pour apprendre par moi-même. Je prends des notes et je me fais des fiches techniques pour intégrer les différentes méthodes.

Pouvez-vous nous expliquer comment vous travaillez avec les scénaristes et les dessinateurs ?

C’est toujours différent selon les projets ! Chacun a son style et ses idées.

Parfois les artistes arrivent déjà avec leur story board et je n’ai pas - ou que peu - de marge de manœuvre. Parfois j’ai une totale liberté.

Tout dépend des gens avec qui je travaille.

Que lisiez-vous quand vous étiez enfant ?

Tout ! Je lisais Spirou, Peter Pan, Frango, je ne me souviens pas de toutes les BD que j’ai lues, il y a en a tellement ! J’ai une mémoire visuelle, quand je vois la couverture je sais de quel titre et auteur il s’agit, mais là ils sont tous chez moi et j’aurai besoin de les voir pour vous donner les titres et auteurs exacts (rires).

Quel est votre technique de travail ? Quels outils utilisez-vous ?

Je travaille sur Photoshop pour les pages intérieures.

Je peux utiliser l’encre sur papier et colorise ensuite sur ordinateur.

Si je fais des couvertures je les dessine à l’aquarelle sur papier.

J’aime bien changer de support car si je fais toujours la même chose je m’ennuie.

Est-ce que votre méthode de travail a évolué au fil des années ?

Oui bien sûr, j’ai toujours essayé de ne jamais rester sur une seule façon de faire les choses.

J’essaie d’innover, changer de style, en étudier de nouveau…

Quel est votre personnage favori à dessiner ?

Poison Ivy car elle représente mon plus grand défaut (rires).

Et en plus j’aime beaucoup dessiner les cheveux car pour moi c’est très facile. Je trouve d’ailleurs cela très relaxant. J’adore les cheveux rouges et verts de Poison Ivy.

J’aime aussi dessiner la nature, les branches, les feuilles et approfondir les détails.

Sur quoi travaillez-vous actuellement ?

Je viens de terminer Fight girls avec le scénariste Frank Cho. Nous avons préparé cinq numéros, qui vont sortir bientôt à l’automne chez AWA Studio et je travaille toujours avec J. Scott Campbell pour ses couvertures.

Je vais refaire des pages intérieures de Theory of Magic (Rothic Novels) car c’est avec eux que j’ai commencé et j’avais déjà dessiné sept numéros.

Auriez-vous envie de créer votre propre histoire et bande dessinée ?

Oh non ! Je ne suis pas une écrivaine dans l’âme.

J’ai de bonnes idées, mais je ne sais pas bien les mettre en forme avec les mots.

En revanche, j’aime beaucoup travailler avec JP Roth.

Je lui suggère des personnages mais JP est vraiment plus douée que moi pour poser des mots sur l’histoire que je veux raconter.

Auriez-vous un jour imaginé travailler pour Marvel ?

Je suis effectivement ravie de travailler pour Marvel, d’autant que ça marche très bien !

De plus, je préfère travailler sur une histoire complète car c’est un sentiment unique de création. J’ai plus de liberté et j’aime cela.

Qu’est qu’une bonne couverture ?

J’aime que l’idée jaillisse de mon esprit. Parfois on a une image en tête mais ça sort moins bien que ce que l’on avait imaginé.

Avec une idée unique c’est toujours problématique si on n’arrive pas à la mettre en forme.

C’est une belle énergie que de pourvoir coucher sur papier la conception d’une idée novatrice et originale.

Combien de temps travaillez-vous généralement sur une couverture ?

Ça dépend du médium car par exemple avec l’aquarelle je travaille plus vite.

Si je choisi l’encre, puis que je scanne et que j’appose ensuite les couleurs, c’est plus long. Il me faut alors environ deux journées.

La durée d’exécution dépend aussi du fait que je réalise ou non un croquis, et s’il y a un décor détaillé comme des bâtiments par exemple.

Que trouve t-on dans la bibliothèque idéale de Sabine Rich ?

la série Sandman Universe - The Dreaming, d’après l’univers créé par Neil Gaiman, publiée chez DC Comics (sortie prévue en France en février 2022 chez Urban Comics)



la série Blacksad, de Juan Diaz Canales et Juanjo Guarnido (Dargaud)