Rescapé.e.s, Carnets de sauvetage en Méditerranée - Michel Bunel, Lucas Vallerie – la chronique BD

Résumé : Michel Bunel, photojournaliste et Lucas Vallerie, dessinateur, se rencontrent en juin 2022 à bord du Geo Barents, navire de sauvetage de Médecins Sans Frontières (MSF). Ils ont embarqué comme journalistes avec une mission : recueillir le témoignage des équipes et des rescapées. Au cours de leur rotation, Lucas et Michael ont dû faire face au pire : voir une embarcation éventrée, une partie de ses occupants d’ores et déjà disparus en mer… Mais ils ont aussi vécu une aventure bouleversante et rencontré des personnalités exceptionnelles, tant du côté des sauveteurs que des rescapées. Lors de la mission, ils tiennent chacun de leur coté un compte-rendu journalier sur leurs réseaux sociaux, l’un accompagné de ses dessins, l’autre de ses photos. Au cours de la traversée, ils comparent leurs travaux et sont frappés par la complémentarité de leurs approches. Ils décident de les réunir dans un ouvrage à 4 mains. Croquis, textes et photographies se complètent pour témoigner de la vie sur le Géolocalisation Barents.

Critique :Ce carnet de voyage est pour le moins original. Si ce n’est dans sa forme très complète –les croquis quasi-techniques se mêlent aux esquisses rapides, les notes manuscrites aux textes travaillés, l’aquarelle à la photographie… – au moins par son sujet : les rotations 12 et 13 du Geo Barents, navire de Médecins Sans Frontières, en juin 2022. Michel Bunel, Lucas Vallerie / La Boîte à bulles À la manière d’un journal de bord à quatre mains, Bunel et Vallerie livrent un témoignage précieux et un reportage sans fard sur ce qu’est une mission humanitaire en Méditerranée. À leurs deux voix viennent s’ajouter des dizaines d’autres : les récits personnels des membres d’équipage et des rescapées.

Si les non-anglophones regretteront l’absence de toute traduction, y compris lors de passages précieux, comme la transmission des consignes de sécurité, de conseils, ou celle de certains témoignages personnels des rescapées ou des membres de MSF, un tel choix contribue à rendre l’ambiance internationale d’un équipage d’ONG, même si on en passe à coté du fond. Tout comme certaines notes à la main illisibles témoignent de la spontanéité d’un témoignage couché « sur le vif » et à la va-vite sur le papier. Michel Bunel, Lucas Vallerie / La Boîte à bulles Dans tous les cas, on ne perd rien des sentiments intenses provoqués par cette lecture, parfois éprouvante mais ô combien nécessaire ! Le torrent d’émotions se combine aux descriptions rigoureuses de l’organisation du bateau : retranscription des consignes, organisation hiérarchique, plans du navire, photos documentaires… une véritable immersion dans la réalité crue de la situation méditerranéenne, où de trop nombreux bateaux coulent tous les mois sans qu’on n’en sache rien. Un plaidoyer pour les droits humains. Un chemin vers la prise de conscience ? Michel Bunel, Lucas Vallerie / La Boîte à bulles N.B. : Les photos ont été réalisées dans le cadre de la Grande Commande photographique pour les photojournalistes, initiée par le ministère de la Culture et pilotée par la Bibliothèque nationale de France.

160 pages – 24 €

Galerie photos

