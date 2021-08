Robinson à Pékin. Journal d’un reporter en Chine – Eric Meyer, Aude Massot - la chronique BD

Résumé : Robinson à Pékin. Journal d’un reporter en Chine relate l’installation en Chine en 1987 d’Éric Meyer et les deux premières années qu’il a passées là-bas. Il raconte les tracas du quotidien, son adaptation à une nouvelle culture autant que les grands événements historiques comme la sanglante répression de Tian An Men.

Éric Meyer remue ciel et terre pour s’installer en Chine. Et ce n’est pas si simple, car il est journaliste. Activité pas forcément appréciée par le gouvernement Chinois. Mais il parvient à décrocher une autorisation et commence alors la grande aventure. L’argent, les courses, l’appartement, la venue de sa femme, son premier vélo, autant d’éléments simples de la vie de tous les jours qui nous permettent de prendre conscience des différences de fonctionnements entre nos deux cultures. Une approche très intéressante en soi. Mais Eric Meyer ne s’arrête pas là. En tant que journaliste, il raconte aussi son travail, et surtout le déroulement des événements de Tian An Men qu’il a vécus sur place. Il a participé au mouvement étudiant, qui s’est répandu dans le pays et défendait à la fois l’instauration d’une démocratie et l’enquête sur la mort d’un membre du parti. Si tout a démarré dans la joie et la bonne humeur, les choses ont dérivé petit à petit depuis les grèves de la faim des manifestants jusqu’à la répression par l’armée et le massacre des innocents. Il s’agit aussi pour lui de témoigner de l’inacceptable, que trop de gens ont accepté. Car Éric nous raconte aussi l’après Tian An Men. Tous ces récits forment des petites chroniques, découpées en chapitres doté d’un titre, écrit en français et en chinois, et d’un dessin.

Eric Meyer, Aude Massot / Urban Graphic

Les dessins, justement, sont également réussis. Aude Massot réalise de belles aquarelles pour cette BD. Personnages stylisés dans un style semi-réaliste avec des contours au trait noir. En revanche, les cases ne présentent aucun bordures et les couleurs peuvent s’étendre. Les différentes teintes de vert se mélangent pour nous donner l’image d’un jardin dans le lointain, les couleurs se mêlent avec entrain et donnent ces espaces flottants où l’aplat est totalement abandonné pour laisser le mélange parler.

L’effet doux de l’aquarelle n’empêche pas la présence de noirs profonds. On peut parler des chevelures, mais surtout des zones d’ombre qui s’invitent dans les appartements des personnages et surtout dans les paysages nocturnes éclairés par la lune.

Robinson à Pékin. Journal d’un reporter en Chine est une BD documentaire qui nous raconte la découverte d’une autre culture, d’un autre monde par un journaliste. Deux points de vue se complètent, celui du quotidien et celui politique de la grande Histoire, brillamment illustrés par des dessins rappelant parfois les carnets de voyage.