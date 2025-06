Rotunda– Candela Sierra – La chronique BD

Résumé : Quand Brisa est recrutée par une agence artistique spécialisée dans la conception de ronds-points, la jeune sculptrice se dit avoir enfin trouvé un emploi dans son domaine de compétence et d’appétence. Fini les petits boulots, bonjour les projets créatifs ! Nouvelle recrue, elle commence par faire ses preuves, et progressivement s’intègre à l’équipe. La sympathie s’installe avec ses collègues tandis que Junior, le directeur, demeure pour elle un individu difficile à cerner. À mesure que les mois avancent, son autoritarisme devient de plus en plus visible. Son enthousiasme contraste avec sa réelle implication dans les projets à réaliser. Les conditions de travail se dégradent et si les membres de l’équipe tentent de tenir les délais, leur engagement professionnel s’étiole. Dans ce contexte, quelles décisions Junior va-t-il prendre pour maintenir son entreprise en activité ? Une critique corrosive des relations professionnelles trop souvent dégradées dans le monde du travail d’aujourd’hui.

Après avoir récemment édité, chez Atrabile, un recueil de courtes histoires en bande dessinée, Je te l’avais bien dit, Candela Sierra signe avec Rotunda, son premier roman graphique. Publié par la maison d’édition Sarbacane, cet album est d’une excellente facture.

Il est déjà graphiquement très réussi. Les dessins tendent vers un minimalisme formel. Les corps ont des formes simples mais expressives. Le décor est épuré. Le style d’ensemble repose à la fois sur une économie de trait, des couleurs aux teintes tempérées et une mise en page carré, mais fluide. Cette bande dessinée est également économe en mots. Les dialogues sont caustiques. L’ensemble possède une dimension clinique au service d’une narration habile et acerbe. L’humour est cinglant et parfois même carrément glaçant.

Rotunda, brosse un portrait peu glorieux des dérives de certaines formes de management actuel. Cette bande dessinée parvient à les dénoncer de manière subtile, tout en laissant entrevoir aussi des formes et actions pour lui résister. Il questionne également plus largement les formes de domination sociale et en particulier le patriarcat. Avec cette bande dessinée, Candela Sierra interroge également la valeur travail, la place qu’elle prend dans la vie des individus en s’appuyant sur des personnages aux personnalités différentes, mais aussi sur sa place dans les relations sociales et dans la société. Ces questions, ces critiques, l’autrice parvient à les intégrer dans sa fiction de façon percutante.

Rotunda - page 42-43 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Éditions Sarbacane/Sierra

Pour les développer, elle sait habilement se servir des possibilités offertes par la forme bande dessinée. Par exemple, les plantes vertes occupent une place centrale dans la narration. Elles ne sont pas seulement des éléments de décor. Au fil des pages, nous découvrons que Junior, le directeur, cultive un goût prononcé pour la botanique. Un hobby qui devient de plus en plus encombrant dans les locaux. Plus l’environnement de travail au sein de l’agence se dégrade, plus les pièces de l’entreprise sont envahies de plantes vertes. Junior escompte-t-il maintenir ainsi, au vert les activités de son entreprise ? Se soucie-t-il vraiment du bien-être du personnel en installant à côté de leur bureau des pots de fleurs ? Est-ce pour l’autrice une façon malicieuse de questionner la notion d’environnement de travail, en illustrant cette expression de façon littérale mais détournée ?

Rotunda - page 52-53 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Éditions Sarbacane/Sierra

Cette trouvaille graphique est loin d’être la seule dans cet album. Candela Sierra en distille tout au long des pages, notamment pour illustrer le cœur d’activité de cette agence artistique qui ne s’appelle pas inopinément Rotunda : elle est spécialisée dans la conception de ronds-points. Rien que cette idée est saugrenue, mais elle illustre bien l’humour piquant de l’autrice. Chaque projet de rond-point fait l’objet de discussions entre les collaborateurs qui donnent lieu à des élucubrations parfois risibles ou absurdes et aboutissent à des résultats le plus souvent extravagants. Le motif du rond-point est également repris par l’autrice pour illustrer les titres de différents chapitres de l’album, autant de métaphores dessinées que le lecteur est invité à découvrir et à interpréter.

Rotunda - page 32-33 Tous droits de reproduction réservés © 2025, Éditions Sarbacane/Sierra

Avec ce premier roman graphique, Candice Sierra ne laisse pas indifférent le lecteur et son humour incisif fait mouche. Au fur et à mesure que le récit avance, une ambiance vraiment vicieuse s’installe chez Rotunda. Déjà, la séquence du prologue n’inaugurait rien de bon - l’ouvrage débute par une scène de licenciement. Et, au moment de refermer le livre, un sentiment amer demeure chez le lecteur, entre consternation et sédition.

Un album traduit de l’espagnol par Louise Cabannes, à découvrir aux Éditions Sarbacane.