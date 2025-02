Sarkozy-Kadhafi. Des billets et des bombes - Michel Despratx, Elodie Gueguen, Geoffrey Le Guilcher, Fabrice Arfi, Benoît Collombat, Thierry Chavant - La chronique BD

Résumé : Dans cette affaire où l’ancien président Nicolas Sarkozy est mis en examen, il est difficile d’y voir clair. Cinq grands reporters ont choisi d’éclairer les faits qui remontent à 2005, et ce jusqu’à nos jours, pour comprendre la complexité des enjeux géopolitiques et financiers qui ont gangréné notre pays.

Critique : C’est une enquête hors norme qu’ont livrée les différents reporters qui signent l’ouvrage. Probablement la plus importante, la plus grave, la plus phénoménale de la Ve République... et pourtant l’une des moins bien médiatisée. Alors qu’un procès où se mêlent corruption financière, diplomatie préférentielle et guerre pour faire taire bat son plein, il faut une bande dessinée en forme d’enquête pour saisir tous les tenants et aboutissants de ces liens entre deux clans, celui de l’ex-dictateur Kadhafi d’un côté, et celui de l’ex-président Sarkozy de l’autre. L’avantage de ce format, c’est la clarté absolue qui s’en dégage : à l’aide d’un narrateur qui intervient en forme de point d’interrogation, c’est une trame chronologique qui est ici détaillée, avec à chaque fois des documents, des preuves donc, qui viennent se greffer pour étayer ce récit proposé. Si certains dialogues sont imaginés, l’ensemble propose un déroulé crédible, qui n’aboutit qu’à une conclusion de la part du lecteur, et des enquêteurs : la culpabilité de tous ceux qui ont joué un rôle dans cette immense et sombre affaire. Car il faut le rappeler, la France est entrée en guerre contre une seule dictature au XXIe siècle, la Libye, pour des raisons à l’époque floues mais qui désormais ne laissent aucune place au doute. A la question de savoir si M. Sarkozy est coupable d’avoir échafaudé ce plan de financement occulte puis d’effacer ses traces ou seulement d’être un incompétent incapable de se renseigner sur ce qui se passe sous ses yeux, le lecteur pourra se faire sa propre idée, et aller ou non dans le sens de ses avocats...

Pour retranscrire cette farce tragique qui mêle l’économie, le politique et le pouvoir, il fallait un dessin évidemment sobre et efficace. C’est évidemment le cas de Thierry Chavant qui livre une palette réaliste, où l’on reconnaît chaque protagoniste, qui leur donne d’ailleurs des émotions, surtout à ceux dont la vie sera en danger, et qui selon moi propose ce que la justice manque peut-être au moment des plaidoiries : un visuel honnête (certains diront partial) d’une situation donnée, là où des documents écrits sont souvent trop rébarbatifs, trop ardus pour le lecteur. On rappelle d’ailleurs que des notes bibliographiques et des reproductions ont été regroupées à la fin de l’album dans un dossier aux allures judiciaires, pour que l’on comprenne que cet ouvrage sert un but : vulgariser une affaire dont les hautes sphères de l’Etat veulent garder l’écho le plus restreint possible, car il s’agit bien d’une affaire d’Etat.

© Delcourt / Chavant

Impressionnante, l’affaire Sarkozy-Kadhafi a désormais un canal pour expliquer à la fois en détail et en général les enjeux de cette relation entre deux hommes qui ont voulu se rapprocher par intérêt, avant que l’un deux ne soit éjecté du jeu, et de la vie, à cause de ce lien.