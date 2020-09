Shaman King Flowers . T1 – Takei Hiroyuki - chronique BD

Résumé : Shaman King Flowers nous entraîne dans la vie de Hana Asakura, un collégien loin d’être sans histoires puisqu’il démarre ce tome avec une bataille de gangs dans un cimetière. Gang qu’il rétame à lui tout seul car il détient un pouvoir surnaturel, le fantôme d’un guerrier ancien qui l’accompagne et lui donne force et courage. Ça tombe bien car Hana va en avoir besoin pour affronter ce qui l’attend, non pas un formidable tournoi mais bien des revendications familiales issues d’une branche violente et puissante de la lignée de son père !

Hana Asakura est donc le descendant d’un homme qui a remporté le Shaman King, un grand combat qui a eu lieu il y a bien bien longtemps. Et il s’ennuie... Ado agaçant qui n’en fait qu’à sa tête et rêve de combat légendaire, il va être servi dans ce premier tome. Heureusement, l’humour est au rendez-vous avec les personnages secondaires car selon nous, il est difficile de s’attacher au jeune Hana.

Sa puissance et son sale caractère ne vont pas être mis à rude épreuve. Enfin si, puisqu’il va être blessé pour la première fois de sa vie, mais ça n’a pas l’air de l’affecter plus que cela.

A nos yeux, il manque la pression du danger. Hana affronte des adversaires de plus en pus dangereux, prend des beignes et des coups de plus en plus graves, mais on ne s’inquiète pas pour lui. Car en fait, lui-même, il ne s’inquiète pas pour lui. Totalement inconscient, ou alors simplement imbattable, il est trop heureux d’affronter enfin des gens de son niveau.

C’est bien dommage, car l’intrigue de fond prend forme petit à petit, mais notre indifférence au personnage aussi. On est donc tiraillé entre lire la suite pour mieux comprendre les enjeux des adversaires et des alliés de Hana (car les siens, bon, comment dire...) ou laisser tomber la lecture et ne pas aller découvrir la suite de cet arc tant la tension dramatique fait, à nos yeux, cruellement défaut à cette histoire..

Hiroyuki Takei / Kana

Le dessin est de facture manga classique, les personnages très stylisés et allongés, le noir et blanc, avec des trames grisées et les décors très réalistes imposent la marque du shōnen. Les grandes cases laissent la place à l’action qui ne manque pas. Les combats sont mis en scène et explosent le cadre, mais sont finalement rapides et ne s’étalent pas sur plusieurs pages. Un point intéressant qui dynamise le récit et la lecture.

Les looks de rockers barrés, des personnages secondaires fonctionnent bien et contribuent à la touche d’humour qui rehausse ce récit.

Shaman King Flowers T1 nous offre une histoire intéressante portée par un personnage qui, pour nous, l’est beaucoup moins, dû à son sale caractère et à sa quasi-invincibilité.