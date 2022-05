Sirocco – Giulio Macaione – la chronique BD

Résumé : Lycéenne à Venise, Mia rêve de devenir danseuse, et sa professeure la pousse à concourir pour une prestigieuse école à Milan. Mais elle craint de laisser seule son père Gianni, un homme affectueux dont elle est très proche, et sa grand-mère Elsa, une artiste au caractère bien trempé en convalescence après un cancer. Le quotidien de cette famille soudée se retrouve chamboulé par une nouvelle qui les affecte tous les trois, et qui va les contraindre à faire des choix.

Critique : « Travailler sur ce livre a été un processus cathartique. Même s’il ne s’agit pas d’une histoire autobiographique, Sirocco est l’œuvre la plus intime que j’ai écrite à ce jour. J’y ai mis beaucoup de ma famille, des personnes et des lieux que j’aime » confesse Giulio Macaione dans la postface de l’ouvrage. Cette sincérité se retrouve dans l’écriture du récit, qui confère une place centrale à l’expression et à la confrontation des sentiments de chaque personnage, doté d’une personnalité fouillée.

Giulio Macaione – Éd. Ankama

Cet album choral est divisé en trois parties, qui met en scène le dilemme d’un personnage : la poursuite d’une carrière de danseuse loin de son foyer pour Mia, l’acceptation de la maladie pour Elsa, la possibilité de refaire sa vie avec un homme pour Gianni. Si la fin est sans surprise, la narration soignée emporte l’adhésion du lecteur. Chaque partie est intelligemment séparée par une teinte chromatique distincte. Le dessin au trait dense et réaliste de Giulio Macaione et le découpage très souple lorgne clairement du côté du comics. On sait gré au dessinateur d’avoir pris le temps de représenter avec une certaine minutie les beaux décors – là un pont, ici une église qui domine une petite place – de Venise et de la Sicile. Mais c’est sur l’expressivité des personnages que le dessin s’arrête le plus souvent, avec un certain bonheur. En revanche, les scènes de danse de Mia, un art toujours délicat à représenter graphiquement, manquent sans doute un peu de grâce et de vie.

Album de l’intime, Sirocco séduit par le portrait sincère et réaliste de ses trois personnages. Un agréable moment de lecture.