Slum Kids T.2. – Petit Rapace – la chronique BD

Jeune talent du Label 619, Petit Rapace poursuit dans ce deuxième tome – qui peut se lire de façon indépendante – l’exploration de son univers où des enfants survivent dans un environnement transformé en une immense décharge à ciel ouvert.

Résumé : Ruby, une petite fille blonde qui porte avec elle un étrange médaille, figure au milieu des ordures jetées en périphérie de la ville, où vivent les rebus et les délinquants les moins fréquentables. Alors que ceux-ci se déchirent pour savoir qui récupèrera la petite fille, un jeune garçon solitaire, Igor, la prend sous son aile grâce à un tour de passe-passe dont il a le secret. Mais Ruby est désormais recherchée par tout ce que la ville compte de canaille, et il sera difficile pour le duo de se cacher éternellement…

Critique : L’univers de Slum Kids s’inscrit parfaitement dans le sillon tracé par le Label 619 avec des titres aussi iconiques que Mutafukaz ou The Grocery : un univers urbain décalé, de la violence, des sujets de société (la pauvreté, l’enfance…) abordés à travers le divertissement, et un graphisme soigné qui lorgne du côté du comics. Avec cette série, Petit Rapace se fait un nom au milieu des pointures (Run, Bablet, Singelin...) du Label.

Petit Rapace / Rue de Sèvres

Ce deuxième volume est autoconclusif, et il n’est pas obligatoire d’avoir lu le premier pour entrer dans l’univers. L’intrigue se concentre autour du duo formé par Igor, jeune garçon doté de l’étrange pouvoir de commander aux rats via sa flûte, et Ruby, la jeune fille qu’il protège des gangs en tous genres qui veulent mettre la main sur elle. Le danger est partout, et la planque d’Igor ne suffit bientôt plus : dès lors, le duo doit arpenter la ville, où il trouveront des alliés. Avec ce récit mené à toute allure, Slum Kids parle de la condition des enfants plongés dans un monde dérangé d’une violence folle, qu’il subissent.

Slum Kids est doté d’un graphisme plaisant qui tire vers le trait enfantin – des visages arrondis, une certaine simplification du décor – mais avec des scènes d’action gore à souhait. Le chara-design est convaincant et l’immersion dans l’univers est immédiate.

Petit Rapace / Rue de Sèvres

Si vous aimez l’univers du Label 619, foncez lire Slum Kids : vous y retrouverez tous les ingrédients qui font le succès des auteurs les plus talentueux de cette collection, auquel il faut maintenant associer l’excellent Petit Rapace.