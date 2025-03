Soeur Calvaire – Raule, Fran Carmona - la chronique BD

Raule écrit le scénario de ce récit qui démarre doucement pour accélérer très rapidement. Fran Carmona dessine ce récit d’action et Werner Sanchez assure la mise en couleurs de ce monde contemporain débordant de fantastique. On se demande où va ce récit, mais on le suit avec plaisir.

Résumé : {Sœur Calvaire} commence avec la routine de vie du monastère de l’immaculée conception dans les Asturies espagnoles. Survient une séance d’exorcisme qui échoue : sœur Justine se réveille en sursaut, ce n’était qu’un rêve qu’elle consigne minutieusement avant de reprendre son train-train quotidien. Quand soudain le crucifix qu’elle porte en collier se met à biper, le signal d’un appel curieux qui la précipite dans un cimetière abandonné : un démon de niveau trois a été repéré ! Sœur Justine, alias « Sœur Calvaire 24 », doit intervenir...

Critique : Sœur Justine a fort à faire dans ce récit complet. Elle affronte des démons de tous types pour se protéger. En effet, elle est devenue la cible du mal, sans que l’on sache pourquoi. Rassurez-vous, la réponse arrivera avant la fin du tome. Mais ce qui étonne, c’est que la BD n’est en fait pas un récit complet, mais une introduction, une sorte de premier épisode de série. Ce qui peut laisser un brin de frustration si vous vous attendiez à un récit qui se termine. Oui, il y a une fin, mais elle est vraiment ouverte et de nombreuses questions restent sans réponses.

Cette BD est clairement orientée action. Les mystères sont liées aux raisons qui poussent les démons à vouloir capturer Sœur Calvaire, et quand on en découvre les causes, on se demande pourquoi maintenant ?

Mais l’humour n’est pas absent de cette BD, apporté par deux personnages secondaires, tout d’abord Salomon Saba, l’exorciste musulman, qui suit les préceptes de son ordre à la lettre, avec une certaine dérision. Le duo qui, bien sûr, s’oppose sur nombre de points, parvient néanmoins à coopérer. Et le troisième personnage est la chienne Natas, fidèle compagne de sœur Justine, qui la suit dans sa lutte contre le mal et parvient à nous faire rire de ces cabrioles.

Action, humour, mystère et un zeste d’occultisme, voilà la recette de cette BD !

© Raule, Fran Carmona / Drakoo

Fran Carmona dessine des personnages en apparence tout mignon, mais qui cachent bien leur jeu. Le trait assuré, les visages ronds et expressifs et le dynamisme des scènes d’action fonctionnent très bien. Fran Carmona sait gérer la vitesse des combats et apporter de l’énergie au dessin par l’emploi des lignes de vitesse qu’il mêle aux couleurs éclatantes de Werner Sanchez. Il parvient aussi à apporter par les poses d’attaque ou d’esquive des personnages une force graphique qui nous entraîne.

Si Werner Sanchez offre des couleurs illustratives pour les différents décors et vêtements, il sait soudain augmenter la pression en jouant sur des teintes reflétant l’action et la violence dans les combats. La composition dynamique contribue aussi à renforcer l’énergie des moments explosifs. Le gaufrier du début s’efface petit à petit pour laisser les cases prendre de la taille, se mettre en mouvement dans la ligne des frappes et des coups. Les rêves, moment plus posés, se différencient de la réalité par l’utilisation simple de cases sans contours.

Sœur Calvaire est une BD réussie qui nous donne envie d’en découvrir la suite. Mais le fait qu’il s’agisse là d’un « faux » récit complet laisse une petite déception dans le cœur, car la fin est bien trop ouverte et appelle une suite.