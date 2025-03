Spirite T.3 : Echos – Mara - la chronique BD

Mara réalise scénario, dessin et couleurs de ce troisième et avant-dernier épisode. Pour les couleurs, elle est assistée de Morgane Bride et Alexia Roman. Ce troisième tome continue cette belle série en prenant un tournant vers le passé.

Résumé : Ce troisième tome débute en 1931 dans les cieux au-dessus de l’Océan Atlantique. Ian Davenport se retrouve seul et impuissant face au démoniaque Arroway. Ce dernier lui raconte son histoire, la rencontre avec Anya Eisenstern, qui a bouleversé sa vie, en 1906, dans le Maine...

Critique : A l’inverse des deux tomes précédents, nous démarrons dans le présent, avant de partir pour un long flashback qui couvre la quasi totalité de l’album. Mais cette plongée dans le passé est vitale pour la compréhension des personnages et de la situation actuelle. L’originalité de ce flashback est qu’il est raconté de deux points de vue différents, le regard d’aujourd’hui de deux personnes sur les même situations. L’approche est originale. Afin de bien situer qui raconte, les cartons adoptent deux couleurs différentes, blanc et bleu, selon le narrateur. A différencier des cartons beiges qui ne relèvent d’aucun narrateur mais précisent des moments ou des lieux. Ne vous inquiétez pas, c’est très fluide à la lecture et votre esprit percutera tout de suite. D’autant que des aller-retours dans le présent vous facilitent encore plus la tâche.

Ce troisième tome fait la part belle aux sentiments. En effet, l’amour – et donc son inévitable pendant, la jalousie – sont les moteurs qui animent les personnages. On a ainsi de belles surprises et des moments inattendus. Il ne s’agit pas pour autant d’une pause dans l’intrigue. Bien au contraire. Les fantômes sont toujours présents, l’inquiétude règne et le bonheur a bien du mal à trouver sa place.

Cette série prend de nouveaux tournants et demeure intéressante. Le prochain tome sera la conclusion de cette tétralogie, qu’on attend avec impatience.

Le dessin de Mara reste tout aussi dynamique : cheveux volant au vent, vêtements aux longues traînes flottant dans les airs, corps cambrés par la possession spirite. Les regards durs ou tendres, les visages expressifs nous entraînent dans cette histoire fantastique. Les couleurs apportent une ambiance particulière, avec les teintes vert émeraude du dirigeable d’Arroway ou les lueurs orangées des bougies et des cheminées dans l’université du Maine. Mara a travaillé avec deux assistantes, Morgan Bride et Alexia Roman.

La composition offre de belles planches, dont celle au pied de l’arbre centenaire marquant les quatre saisons qui passent. Une utilisation classique de la page dans le neuvième art, mais fort bien traitée dans ce tome. La BD se conclut sur le dossier de Anya Eisenstern dévoilant à travers ses notes le lien que l’on pressentait, entre la fin de ce tome et le drame de Tugunska.

Spirite T.3 Echos nous garde une nouvelle fois dans l’action de manière inattendue avec un long flashback et une romance totalement liée à l’intrigue. Que nous réserve le quatrième et dernier tome ?