Stillwater T.1 - Chip Zdarsky, Ramon Perez, Mike Spicer - la chronique BD

Résumé : Daniel West est un jeune américain avec un vide à combler. Alors, lorsqu’une obscure histoire de succession doit l’amener à Stillwater, il décide de prendre la route pour cette ville aux apparences des plus paisibles, en quête de réponses et de son passé...

Ah, ce fantasme américain de la ville des origines (c’est à dire pour ceux du XIXe siècle) qui aurait su garder son authenticité, ses traditions, ses occupants aussi... Figé dans l’éternité comme la petite ville paisible, où tout le monde se connaît et s’entraide, où chaque rue a un gazon propre et bien taillé, où tout semble figé dans l’éternité. Entre Wisteria Lane et Silent Hill, Stillwater a donc choisi de s’établir au milieu, prenant l’apparence de la première rue tirée de la série Desperate Housewives, voulant bien entendu critiquer la forme de cette société qui n’entend jamais changer, mais qui offre ce spectacle rassurant d’une Amérique florissante et heureuse. Pour ce qui est de l’autre, on n’est évidemment pas dans l’ombre tirée du célèbre jeu vidéo, mais un détail, infime car invisible, fait rattacher Stillwater à cet univers dangereux : dans ce village, personne ne meurt. Habitants et animaux sont, dans un contour très précis, incapable de se briser un os, une nuque, et cette tranquillité du nom, "L’Eau immobile", fait alors penser à l’eau croupie qui moisit lentement et fait apparaître une vie fétide et parasite. Ce comic ne présente finalement pas tant d’action que cela, mais expose une vraie réflexion philosophique que l’on n’attendait pas forcément, sur l’essence de la démocratie, sur la recherche du repli sur soi et sur la fragilité inébranlable d’une communauté.

Chip Zdarsky, Ramon Perez, Mike Spicer / Delcourt

Pour conduire cet exercice, le dessin semble sortir à première vue d’un comic de bonne facture : le shérif menaçant, ancien marine, le héros plutôt bel homme et aux muscles saillants, un juge froid et autoritaire... Là encore, les apparences sont trompeuses, car comment ne pas déceler chez ces enfants, désormais trois fois adolescents mais aux corps prépubères, les marques d’une maturité qu’on ne daigne pas leur accorder. Si la mort n’existe plus, la souffrance persiste, et elle est d’ailleurs essentiellement psychologique dans ce thriller, qui prend toutefois des allures de Jericho fantastique ou d’un Walking Dead sans zombies.

Chip Zdarsky, Ramon Perez, Mike Spicer / Delcourt

Fascinant reflet d’une société qui aurait voulu se retrancher de tout et des limites qu’elle impose et s’impose, Stillwater montre la dégénérescence d’un système où justement la chair a arrêté de s’étioler.