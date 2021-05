Stray cat and sky lemon - Mika Satonaka - la chronique BD

Résumé : A Onomichi, petit ville tranquille du bord de mer, Nagisa vit une vie de lycéenne normale, qui baigne toutefois dans le souvenir et l’espoir de retrouver son premier amour, parti à Tokyo depuis plusieurs années. Lorsqu’un jeune acteur oublié, Yamato, débarque dans la ville, elle ne voit qu’arrogance et suffisance… Mais ce nouveau voisin va se révéler plus complexe qu’il n’y paraît…

Lorsque débute ce manga au nom long comme un film français, on pense à une histoire de retrouvailles dans la grande ville entre Nagisa et Tamayo. Ce dernier est pourtant bel et bien absent, sinon dans les flashbacks de l’héroïne, et c’est son anagramme Yamato (est-ce aussi le cas en japonais ?) qui prend sa place, lentement, dans le cœur de Nagisa, même si elle n’est pas encore prête à se l’avouer. Le choc des cultures, entre la vie paisible d’une petite ville et d’un lycée standard, avec le quotidien trépidant d’une star pop ado, a bien lieu, même si Tokyo transparait ici seulement à travers les mauvais souvenirs et les rudesses du monde du cinéma, dénoncé d’une manière indirecte intéressante. La perspective de retrouver l’éloigné Tamayo et l’évolution du personnage de Yamato sont deux éléments qui font étrangement oublier l’héroïne principale, discrète et sympathique à souhait, dont la gentillesse touche forcément, mais là encore, pas de manière instantanée.

Le dessin semble d’ailleurs se calquer sur cette vitesse modérée du scénario, qui ne veut rien emballer. Le décor immerge assez vite dans une cité de front de mer, avec des voisins connus, des commerçants, des grands-parents assez typiques, pour donner des scènes qui pourraient être romantiques aux deux protagonistes. Mais à chaque fois, l’élan s’estompe, les regards et les gestes ne vont pas au bout, et au lycée, ce mouvement ne s’amplifie pas : il n’y a pas de grands éclats, d’anecdotes épatantes, et c’est même la copine plutôt timide qui, en découvrant la célébrité du nouveau, donne le plus de moues ébahies et comiques.

Dans un premier tome plutôt lent, dans le bon sens du terme, Stray Cat and Sky Lemon prend tranquillement la mesure d’une histoire qui ne semble pas originale, mais se veut fluide et à même de surprendre dans la durée plutôt que dans l’instant.