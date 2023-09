Sur le bout des doigts – Colin Atthar – la chronique BD

Résumé : Colin Atthar, jeune dessinateur de 24 ans, cherche désespérément un titre pour la bande dessinée qu’il vient de réaliser. À la recherche d’une idée brillante, il ouvre son manuscrit et découvre, coincé entre deux pages, son alter ego… qui a pris la forme d’un chat bien bavard. Sous l’impulsion de son alter ego félin, Colin Atthar se livre à une introspection, depuis son enfance mouvementée dans le sud-est de la France jusqu’à l’école d’art qu’il achève à Paris. Au fil d’anecdotes et d’analyses, Colin Atthar déconstruit son passé et révèle, avec beaucoup d’autorisation, la personne qui se cache derrière ses masques sociaux de geek en décalage et d’artiste excentrique.

Critique :Pour sa première bande dessinée publiée, Colin Atthar choisit de se mettre en scène un alter ego de papier pour livrer un récit très personnel sur la quête d’identité. Si l’écriture de soi est un exercice périlleux, l’album surprend et séduit par son énergie – qui repose sur une bonne maîtrise du langage de la bande dessinée – et par son humour. Colin Atthar aborde frontalement des problèmes sociaux importants – comme l’absence du père, l’angoisse provoquée par le rejet des autres, la difficulté des études dans un milieu social différent du sien – qui touchent nombre de jeunes avec une certaine justesse et, surtout, un sens de l’autodérision qui facilite l’empathie du lecteur. Le dessinateur sait se moquer de lui-même, notamment lorsqu’il aborde ses différents looks vestimentaires ou ses obsessions musicales. Plusieurs cases s’avèrent très drôles et constituent des respirations utiles dans ce récit initiatique. Colin Atthar passe de façon très fluide d’un registre à un autre, et c’est là la principale force de son récit.

Colin Atthar / Ankama

Le rythme de l’album repose sur le dialogue ciselé entre le Colin Atthar de papier et son alter ego félin, sorte de conscience incarnée qui titille l’auteur-personnage sur les sujets qui fâchent. Le récit est mené tambour battant par ce héros de papier toujours en mouvement qui saute, tombe, trébuche, se noie puis rebondit. Si le dessin au trait et la mise en couleurs ne se distinguent pas particulièrement, Colin Atthar dispose en revanche d’un véritable sens du découpage et maîtrise pleinement les gags graphiques. Le récit réserve quelques surprises dans ses dernières pages et parvient in fine à emporter son lecteur.

Colin Atthar / Ankama

Récit autobiographique vivant et habilement construit, Sur le bout des doigts constitue une belle découverte de la rentrée.