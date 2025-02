The God-Slaying Demon King T.3 - Ezogingitune, TEDDY, PIG3rd - la chronique Manga

Résumé : Décidé à aider Lumière, Hairam découvre que la noirceur n’est pas l’apanage des Démons... Derrière les machinations auxquelles nos héros sont confrontés, se cachent peut-être la clé de la quête du Roi Démon. Une chose est sûre, le chemin de la vengeance est parsemé d’embuches !

Critique : Nous avions laissé Hairam et Lumière en route pour confronter le Chancelier et exposer ses manigances. Sur le dos de Jörmun, qui conserve son titre de « Dragon le plus terrifiant de mignonnerie », nous retrouvons nos deux héros prêts à découvrir les machinations de l’Elfe.

©PIG3rd d’après Ezogingitune et TEDDY, SQUARE ENIX/Mana Books, 2025

Le chancelier s’avère bien plus maléfique que nous l’avions d’abord pensé et les implications de sa trahison s’avèrent plus profondes qu’une simple querelle d’ambition. L’apparition de l’allié mystère derrière toutes ces machinations, ne nous a pas vraiment surpris même si cela soulève de nombreuses questions. La première, et la plus importante, étant : qui est le cerveau derrière cela ? Des indices sont disséminés dans l’œuvre mais cela reste très trouble…

Au cours des révélations, le passé de Hairam prend vie sous nos yeux, ce qui nous permet d’en apprendre plus sur la vie du Roi des Démons tout en glanant au passage quelques informations sur ce qu’il s’est passé durant les cinq siècles qui se sont écoulés avant sa renaissance.

©PIG3rd d’après Ezogingitune et TEDDY, SQUARE ENIX/Mana Books, 2025

Si les deux premiers tomes nous présentaient l’univers, les grands enjeux et les personnages auxquels nous allons nous attacher, ce troisième tome est un concentré d’action avec un grand A ! Les combats sont au centre de ce volume et nous permettent de prendre la mesure de la puissance de Jörmun et surtout de Hairam ! Si nous avions des doutes sur le nouveau corps du Roi Démon, ils sont pour une bonne partie rassurés !

Nous avons pris beaucoup de plaisir à découvrir ce nouveau tome et les magnifiques illustrations de PIG3rd. Des pistes très intéressantes pour le développement de cette histoire se dessinent tout au long de ce volume et nous avons hâte de voir si nos suppositions s’avèrent exactes ! L’attente risque d’être difficile…