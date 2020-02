The Messenger - la critique du jeu

Résumé : Une expérience de plates-formes/action qui cache bien son jeu...et son genre !

Notre avis : Il y a dans The Messenger plusieurs angles d’attaque. Un premier, celui de l’axe descriptif. The Messenger, c’est un jeu a priori plate-forme/action. On reviendra sur le "a priori".

On peut d’ailleurs y repérer une thématique nostalgique, sinon hommage. Clin d’oeil plus ou moins subtil, souvent au travers des dynamiques exploitant le quatrième mur vidéoludique, à des oeuvres du genre "plateformes/action". Notamment un hommage qui ne se cache pas à une série emblématique, terreau de The Messenger : Ninja Gaiden.

Ici, on ne parlera pas de "classique", car ce n’est pas le cas. Bien souvent, certains "critiques" vidéoludiques semblent attribuer le terme "classique" à tort et à travers, évacuant dans la foulée le terme de son sens. Mais c’est un autre sujet...

Enfin, The Messenger peut être considéré par le biais de ce qu’il n’est pas : c’est-à-dire un genre vidéoludique fixe.

En dire trop serait gâcher l’expérience et de toute manière, cela reste difficilement transmissible sans expérimentation manette en main, pour juger de la porosité entre les genres vidéoludiques en règle général.

Ce qui reste assez magique dans The Messenger et à retenir au final, c’est la convergence des éléments proposés. Si on peut reprocher la légèreté du script, les mécaniques de jeu arrivent à la rescousse de manière cohérente.

Les compositions sont trop "tire-larmes à tendance retro" ? Elles restent un rappel sonore et organique du level design.

La liste serait longue et il serait idiot de se faire le simple messager - un comble ! - de ce canevas complexe d’influences vidéoludiques. Non par simple hommage, telle une interview dans le fauteuil de Michel Drucker ou de Mouloud Achour, mais plutôt comme une manière, au moins inconsciente, de s’interroger sur le medium.

Conformément à la méthode The Messenger, ne comptez pas sur nous pour vous en dire trop et vous gâcher l’expérience !