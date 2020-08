The Quintessential Quintuplets T1 – Negi Haruba - chronique BD

Résumé : The Quintessential Quintuplets T1 nous emmène dans la vie de Futaro, un jeune lycéen doué qui va devoir relever un challenge hors du commun, donner des cours à cinq sœurs cancres et réfractaires à l’idée de mener des études. Alors qu’en plus, les relations avec ses futures élèves démarrent très mal...

Futaro est un jeune élève de première qui se tient à l’écart des autres. Il est taciturne, un peu rude avec les autres, et surtout très attentif à ces dépenses. Son chemin va croiser, par le plus grand des hasards, celui d’Itsuki, une belle jeune fille qui vient d’arriver dans le lycée. Il va se comporter un petit peu comme un mufle et continuer le cours de sa vie. Une bonne nouvelle sauve sa journée, on lui propose un petit boulot de prof particulier pour une élève. Le lecteur averti comprend assez vite que cette mystérieuse élève est en fait Istuki. Et voilà Futaro qui va devoir s’excuser de son comportement !

Mais impossible d’approcher la jeune fille, elle est sans cesse en train de discuter avec quatre autres camarades qui lui ressemblent beaucoup. En tout cas, nous nous rendons bien vite compte de cette ressemblance, et bien plus vite que le pauvre Futaro qui met du temps à comprendre que ces cinq jeunes filles sont toutes sœurs, et même quintuplées !

Et voilà notre héros qui va devoir enseigner à cinq apprenties qui ne veulent pas entendre parler d’études, de tests, d’examens ni de lui d’ailleurs ! Comment va-t-il s’en sortir ? C’est le mystère et le nœud de ce scénario. Le tableau ne serait pas complet sans une idylle naissante mais nous ne vous en dirons pas plus.

Negi Haruba nous offre un manga qui joue sur les quiproquos, les disputes et le comique de situation. Les personnages ont tous leur caractères bien tracés, voire même bien trempées pour les cinq sœurs. Le récit se plaît à essayer de nous faire comprendre, comme Futaro, quelles sont les raisons de ce refus d’étudier. Et il y a fort à parier que chaque sœur a les siennes.

Negi Haruba / Pika

Graphiquement, on retrouve le dessin classique du manga, décor réaliste, noir et blanc tramé, personnage au style manga, et bien sûr, les cinq sœurs sont d’admirables beautés, comme on aurait pu le deviner sans voir la couverture. La composition est éclatée, les cases se suivent, les personnages en dépassent, la mise en scène prend du recul avant de plonger dans l’action, et certaines pages laissent tout l’espace pour des vues de pied ou des gros plans de notre héros mais surtout des héroïnes. Allez savoir pourquoi...

Les rebondissements sont suffisamment drôles pour rendre cette histoire entraînante et nous donner envie de lire la suite. Mais l’on espère surtout que ce récit ne lance pas une saga s’étalant sur des dizaines de numéros, au risque de perdre ce rythme qui en fait la saveur.

The Quintessential Quintuplets T1 est une petite surprise. On se prend très vite à rire aux déboires de Futaro, en se demandant bien comment tout cela va se dégoupiller. Quant à la fin de l’histoire, on apprend dès la première page que ce sera un mariage, mais avec qui ?