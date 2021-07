Total Combat . T.1 . Round 1 – Jack Manini - la chronique BD

Résumé : Total Combat T1 Round 1 nous emmène aux côtés du jeune Jimmy Pérez. Pratiquant de Mixed Martial Arts (MMA), sport de combat qui mélange différentes pratiques martiales, Jimmy s’est lié d’amitié avec son rival Estéban. Les deux étant tombés amoureux de la fille de leur entraîneur. Mais la vie de Jimmy va basculer de manière totalement inattendue...

Le héros Jimmy Pérez a tout pour réussir : volontaire, généreux, sympathique, beau gosse, il a des amis, il est amoureux et s’investit dans le MMA. Effectivement, la vie commence bien pour lui. Seule ombre au tableau, il combat en cachette de son grand-père José, seule famille qui lui reste, qui aimerait qu’il trouve un « vrai métier ».

Mais ce sport, c’est une passion pour Jimmy et il ne peut y renoncer. D’autant qu’il est doué. Leur entraîneur décide de faire s’affronter sur le ring Jimmy et Estéban, son grand ami et autre combattant, pour un enjeu majeur : un match contre un grand combattant, Brent Duty.

Le récit qui semble d’abord tracé va vite prendre une direction inattendue, que l’on ne peut vous révéler sans gâcher des éléments clés de l’intrigue.

Cette BD met en avant le MMA, mais il s’agit bien d’une fiction, de l’histoire de Jimmy. Ici, le sport de combat est important, mais Jack Manini a maitrisé son amour de cette discipline et n’a pas oublié que le cœur d’un récit, ce sont bien les personnages.

On s’attache rapidement à tous ces gens, et les rebondissements surprenants alternent avec les scènes de combat et les moments plus attendus.

Jack Manini / Grand Angle

Les compétitions, dans la cage, sont étonnantes. En effet, pour nous faire passer la force et l’énergie de plusieurs rounds de trois minutes, où les combattants se dépensent, se battent, s’épuisent, récupèrent, s’effondrent et se relèvent, Jack Manini ne dispose que de quelques cases. Il parvient à faire exploser cette tension. Cadrages serrés, pages recomposées de manière dynamique avec des cases fractionnées, des couleurs vives rougeâtres et, bien sûr, l’emploi des traits de vitesse et des poses des corps pour donner le rythme de l’action.

Le grand-père de Jimmy, que l’on voit sur la couverture, avec son chapeau de travers, nous rappelle un Rocky Balboa sur le très tard. Les personnages, aux traits réalistes, ont des gueules qu’on n’oublie pas, que ce soit l’entraîneur de Jimmy, Estéban, Jazlyne ou Schubert King.

Les décors des US, le pays où se passe l’action, nous semblent familiers : grandes salles de sports, rues aux immeubles élevés, terrasse donnant sur les gratte-ciels, brasero dans des bidons rouillés brûlant en plein hiver, sans oublier la fameuse cage où se battent les professionnels de ce sport de combat.

D’ailleurs, la BD se finit sur un cahier racontant l’histoire de cette discipline, en partant du pancrace de la Grèce antique jusqu’à aujourd’hui, sans oublier le "Vale Tudo" et les frères Gracie.

Total Combat T1 Round 1, avant d’être une BD consacrée au MMA, est surtout l’histoire de Jimmy, un jeune homme féru de ce sport de combat, dont la vie va être bouleversée par une suite d’événements inattendus.