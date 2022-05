Tracnar et Faribol T.2 : Stratus – Benoît du Peloux - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième tome nous plonge aux côtés de de Faribol le renard et Tracnar le loup, dont le pays est noyé par d’incessantes pluies torrentielles. Seul Stratus, l’oiseau magique du Roi, pourrait arrêter ce mauvais temps, mais il refuse de chanter et de laisser opérer sa magie. La révolte gronde, les complots s’ourdissent, les trahisons se répandent et bien sûr, les deux comparses vont tenter de faire leur beurre sur tous ces problèmes.

Critique : Faribol doit se dépatouiller de son terrier inondé et en a plus qu’assez ! Il décide d’aller voir le roi. Mais quelle idée ! Notre héros ignore que l’aventure l’attend au coin de la rue et va se retrouver embarqué dans une quête démentielle, à cause de Tracnar !

Cette nouvelle épopée laisse la part belle à l’humour, celui des personnages et des situations ainsi qu’à l’eau, omniprésente dans le récit avec des pluies diluviennes, une île inaccessible... Le déroulé de l’histoire réserve quelques très bons moments, certes pas toujours surprenants car on devine un peu certains événements. Mais quel plaisir de profiter de cette ironie dramatique et de pressentir avant les héros les malheurs qui vont leur tomber dessus.

Les deux escrocs se révèlent toujours aussi attachants, s’agrippant l’un à l’autre dans leur mésaventures. Ils vont encore voir du pays et nous continuons à découvrir ce monde étrange, entre conte de fée déjanté et moyen-âge mal famé. Les personnages secondaires donnent du piquant à l’histoire et nous offrent une belle galerie de portraits.

Benoît du Peloux – Éd. Bamboo

En effet, Benoît du Peloux tire des belles tronches du roi, de son mage, du marabout, du comploteur, des rebelles... Et même le simple passant a une tête inoubliable. Le trait vivant, dynamique et réaliste de l’auteur nous sert des personnages haut en couleurs, toujours en mouvement. À côté de cela, on ne se lasse pas de la technique graphique de Benoît du Peloux, qui prend une belle ampleur dans les décors. Ceux-ci, mélangeant des teintes multiples, parfois estompés comme dans un beau brouillard, ou rayés par une pluie battante, sont magnifiques. Les mers de couleurs aux reflets troubles, les textures des nuages gris s’amoncelant au-dessus du royaume, tout attire notre œil pour la plus grande joie de lecteur.

Ce deuxième volume de Tracnar et Faribol se révèle une BD drôle, décalée, avec deux anti-héros qui tiennent bien leur rôle dans un mélange réussi de conte de fée et d’aventures malchanceuses.