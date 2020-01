Tu mourras moins bête . T.5 . Quand y’en a plus y’en a encore - La chronique BD

Résumé : Explorer les organes sexuels et en connaître les thèses les plus absurdes, apprendre à reconnaître les expressions faciales des chats et savoir quand il vous envoie balader, des bras bioniques aux magnétisme des pigeons, retrouvez un concentré de connaissance à la sauce Montaigne, de quoi régaler les yeux et le cerveau.

Marion Montaigne a amené la didactique scientifique à des sommets que la discipline ne soupçonnait pas. Rendre intéressant non seulement les faits et découvertes, mais désormais les comptes rendus même des acteurs des différents champs scientifiques, semblait relever de l’impossible. Si elle n’y était pas tenue, elle a pourtant voulu faire partager sa passion, et celles de nombreux chercheurs. Ce nouveau condensé de ce qui est l’un des blogs BD de référence ne déroge pas à une règle simple, que l’on pourrait résumer par le credo latin du classicisme : "placere et ducere", à savoir plaire et instruire. Chaque page se plie à ce double objectif, couchant des chiffres, des conséquences et des hypothèses exactes aux côtés de référence geeks, de messages à caractère sexuel sur Ryan Gosling ou de plaisanteries d’humour noir et grinçant.

Marion Montaigne / Delcourt

Pas de surprise au menu du dessin, on est dans le style Montaigne qui a fait la renommée de son blog. Personnages un peu sales, quelques pénis bien placés et du sang à chaque planche, voilà un cocktail qui fonctionne bien, et en vérité on en redemande encore, un peu comme un épisode des premières saison de Game of Thrones. Sans décors, mais avec quelques accessoires, l’illusion se fait et l’on apprend toujours quelque chose, et l’on félicitera notamment l’autrice pour sa capacité à créer autant de formes de microbes, virus et bactéries.



Marion Montaigne / Delcourt

Avec ce nouveau tome, Marion Montaigne continue de créer un univers où le loufoque côtoie les plus grands esprits scientifiques de notre pays. Ce cinquième tome n’échappe pas à la règle, bien au contraire, il contribue à l’installer comme un classique.