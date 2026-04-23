Un grand brûlé - Benoît Preteseille - la chronique BD

Le 23 avril 2026
- Scénariste : Benoît Preteseille>
- Dessinateur : Benoît Preteseille
- Coloriste : Benoît Preteseille
- Genre : Autobiographie, Société
- Editeur : Atrabile
- Famille : Roman graphique
- Date de sortie : 20 mars 2022
Benoît Preteseille parle de sa vie après un accident au cours duquel il a été gravement brûlé. Un ouvrage tout en retenue et particulièrement fort.
Résumé : Le 1er avril 2001, Benoît Preteseille monte sur un wagon de train et subit les effets d’un éclair jailli des lignes électriques à haute tension se trouvant au-dessus de lui. Ses habits brûlent, il chute. S’ensuit coma, une longue hospitalisation et un corps marqué par le feu.
Benoît Preteseille / Atrabile
Critique : Un grand brûlé se tient à la frontière des genres. Ce n’est ni véritablement une bande dessinée, ni un livre illustré : des pages combinent texte et dessin, d’autres contiennent seulement le premier ou le deuxième. C’est un récit autobiographique, mais également, en quelque sorte, un essai : Benoît Preteseille parle de lui, mais cite d’autres personnes au corps brûlé (Julie Bourges) ou, plus largement, abîmé (Nastassja Martin, Martin Palisse, Philippe Lançon). Il analyse les regards portés, les paroles entendues, comme les rôles attribués à ces corps.
Benoît Preteseille / Atrabile
Ce livre à la forme aérée est dense et intense, par son propos comme par ses partis pris esthétiques. Le style de Benoît Preteseille est à la fois sec et luxuriant : rien n’est superflu, mais tout est précis, détaillé, dans le texte comme dans le dessin.
Benoît Preteseille / Atrabile
Il en résulte un livre d’autant plus fort et touchant qu’il ne cherche pas à attraper l’émotion du lecteur. Et cela est précieux.
Benoît Preteseille / Atrabile
120 pages, 17,00 €
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