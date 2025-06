Il y dix ans, nous découvrions My Hero Academia , ou MHA pour les intimes. La semaine dernière paraissait le tome final de la série. Qui aurait pu dire que dix années plus tard ce manga à la frontière des genres serait devenu un tel phénomène ?

Pour celles et ceux qui vivraient coupé du monde depuis dix ans, nous allons faire un petit rappel de ce qu’est My Hero Academia. Dans un monde où 80% de la population possède un pouvoir nommé alter, les super-héros et leurs Némésis, les super-vilains, sont monnaie courante. Nous parlions de "frontière des genres" en introduction car cet univers, tout comme One Punch Man, traite d’un sujet qu’on a tendance à assimiler aux Comics américains, les super-héros.

Mais le protagoniste de Kôhei Horikoshi, Izuku, est résolument un héros de manga qui nous évoquait, lors de notre découverte, par bien des côtés le jeune Naruto. Un gringalet qui fait partie des 20% de la population sans pouvoirs mais tout de même résolu à intégrer la Hero Academia ...

Dix ans après son lancement, plus de 100 millions d’exemplaires ont été vendus dans le monde dont 11 millions en France, ce qui fait de MHA la 2ème série de l’Histoire, après Naruto, à franchir le cap des 10 millions en moins de 10 ans et reste la 5ème série la plus vendue en France.

MHA a su s’imposer comme un excellent manga et est devenue, en dix ans, une série incontournable en librairie au même titre que One Piece ou Naruto ...

L’arrivée du 42ème tome signe la fin des aventures de Izuku et pour cela les éditions Ki-oon ont fait les choses en GRAND avec un GRAND coffret collector, une Edition Plus Ultra indispensable pour toustes les fans de la série.

BOKU NO HERO ACADEMIA © 2014 by Kohei Horikoshi / SHUEISHA Inc.

Un sentiment doux et amer nous habite en découvrant ce dernier tome comme toujours dans le cas des grandes œuvres que nous aimons.Mais une chose est certaine, que cette série devienne un classique ou non, My Hero Academia conservera une place dans notre top 10 !