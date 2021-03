Une époque fantastique - Charles Berberian - chronique BD

Résumé : Charles Berberian dessine le monde qui l’entoure, s’interroge sur ses évolutions et propose des tranches de vies en dessin ou en bandes dessinées.

Une grande poésie baigne ce recueil hétéroclite qui oscille entre une profonde nostalgie et un souffle plus ironique. Bien qu’absent de ces pages, Charles Berberian se révèle progressivement en être le personnage principal. Toutes les images exhalent son auctorialité, son regard singulier qu’il déploie dans chaque composition ou historiette. Ainsi, en même temps que nous sommes touchés par les récits qui se déroulent sous nos yeux, nous nous posons la question des raisons de leur réalisation : pour le dire autrement, nous regardons les dessins autant pour ce qu’ils racontent en eux-mêmes que pour ce qu’ils racontent de l’auteur. Bien qu’autonomes, les pages adhèrent alors entre elles et leur accumulation, tout comme leur successivité, embraye le pas à une narration subtile et sensible qui dépeint une vision nostalgique, un brin passéiste. L’auteur pointe une forme de désaccord avec son monde, de rupture avec la faune de trentenaires et quarantenaires qui habitent les rues de Paris, mais il n’en reste pas moins profondément bienveillant. Il s’amuse de certains tics qui deviennent des TOC, de certaines absurdités vécues comme des décalages ordinaires, et emprunte un ton ironique empli d’affection. Il semble ainsi lancé dans une forme de quête existentielle, paraissant imaginer le personnage qu’il aurait incarné à notre époque : il cherche autant à capter les petits instants poétiques du quotidien qu’il se cherche en eux. Et, au cours de cette investigation pleine de spleen, la femme semble dessiner un refuge, une gardienne, un havre de raison face à un homme revenu à une forme de naïveté : une muse en prise avec la vie.

Charles Berberian / Editions du Chêne

En plus de délivrer une vision poétique du monde, Charles Berberian met en scène toute une réflexion autour du dessin. Son trait, vif, précis, vivant, retranscrit ce que ses yeux enregistrent, capte les positions des corps au moment où ils expriment le mieux la nature intérieure des émotions de chacun des personnages. Les scènes représentant des lieux bondés sont nombreuses et manifestent bien l’attention et la tendresse que l’auteur porte sur chacune des personnes qu’il dessine. La subtilité de la représentation donne à penser qu’un grand nombre de situations a été vécu, probablement consignées dans un carnet de dessin. Les croquis ont été précieusement gardés et côtoient des pages plus graphiques qui explorent ce que le dessin peut dire par lui-même autant que de lui-même. Ainsi, à ces planches figuratives et humoristiques se mêlent des expérimentations graphiques puissantes, habitées, où la force des couleurs et la fragilité du trait émeuvent, touchent directement l’âme éveillée par une profonde humilité.

Charles Berberian / Editions du Chêne

Une époque fantastique est un très beau livre à travers lequel l’auteur partage une délicate curiosité pour son époque autant que pour le plaisir éprouvé au dessin.