Une fille si féline, T.2 – Akinoko - la chronique BD

Résumé : Ce deuxième tome débute à nouveau au lycée. Minato Seno voudrait remercier sa voisine de classe, Nezokane, de l’aide qu’elle lui a apportée mais celle-ci passe sa journée à dormir sur sa table. Et une fois réveillée, elle file à son travail d’appoint, dans un bar à chats. Minato ne sait pas comment faire pour se lier d’amitié avec Nezokane. Quand il se rend compte qu’elle a oublié son portable, il fonce au bar à chat pour lui rapporter. Là, il rencontre la meilleure amie de Nezokane, Usagihara. De prime abord charmante, en fait, Usagihara veille sur Nezokane et repousse tous ceux qu’elle considère comme des gros lourds. Et elle ne sent pas du tout, mais alors pas du tout Minato !

Critique : Avec l’oubli du téléphone, le récit démarre très vite et l’arrivée de Usagihara change la donne. Cette meilleure amie qui veille sur Nezokane comme… un chat ne laisse rien passer. Elle considère Minato comme le dernier des ahuris et s’interroge sur ses intentions. Paradoxalement, la méfiance de Usagihara va être un élément important dans le développement de l’amitié naissante entre Minato et Nezokane.

Nous restons du point de vue du jeune homme, nous suivons ses doutes, ses hésitations, ses inquiétudes et ses bourdes. L’histoire avance doucement au rythme des jours et des interrogations de Minato. Malgré les conseils de son meilleur ami, Misano ne parvient pas vraiment à mieux connaître Nezokane. Quant à la jeune fille, on n’est pas sûr de ce qu’elle ressent et seule la fin de ce deuxième tome nous ouvre les portes de ses pensées, un court instant. Autant dire que dès lors, on se demande ce qui va se passer dans la suite de cette sympathique série.

copyright Akinoko SQUARE ENIX

Le graphisme reste fidèle au premier tome et de manière plus large au style manga classique : personnages stylisés avec grands yeux et nez fin, décors ultra-réalistes, le tout en noir et blanc rehaussé par l’emploi de trames de gris, un encrage très fin. A côté de cela, la composition serrée laisse peu ou pas de gouttière entre les cases et l’emploi de shibi accentue l’humour et les moments de gêne ou d’incompréhension.

Une fille si féline, T.2 continue l’avancée à pas de loups, ou de chats, de cette comédie romantique lycéenne. Minato et Nezokane ont encore un bout de chemin à parcourir avant de se rapprocher, que l’on fera à leur côté avec plaisir.