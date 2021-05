Une vie toute tracée - Le Cil Vert - la chronique BD

Résumé : Pour Jean, le décès brutal de son père, victime d’un accident de travail, n’a pas été facile à digérer. Alors, entre le déménagement de sa mère et sa vie de père au foyer à Prague, où sa femme travaille, il jongle avec ses souvenirs, ses regrets et ses espérances, jusqu’à tomber sur un cours de dessin entre expatriés…

Depuis quelques années déjà, le "roman graphique" a permis au neuvième art de se renouveler, aussi bien sur la forme que sur le fond. Ce fond, de nombreux auteurs y ont plongé la tête la première, jusqu’aux tripes, pour en faire sortir quelque chose, peu importe qu’elle soit informe ou sans fonde-ment. L’autobiographie est cela, et Le Cil Vert a choisi, avec son double de papier, de partager sa vie, pour aller de l’avant. Après Un faux boulot et Rentre dans le moule, Une vie toute tracée vient donc comme troisième volume de cette volonté nouvelle et farouche : se raconter, avec humour beaucoup, avec de la psychologie parfois, et se tracer une voie qui pourrait ressembler à celle de beaucoup d’autres. Alors, les scènes d’engueulades entre frères lors du déménagement, les petites anecdotes de couple, le vécu face à une nouvelle langue (ici le tchèque), tout cela n’a rien de neuf mais tout respire le vrai, et cristallise l’essence du roman graphique.

Le Cil Vert / Delcourt

Cette cristallisation passe aussi par le dessin, qui ne change pas par rapport aux autres tomes : personnages un peu clownesques, des couleurs pas toujours sérieuses, bref une approche qui ne se prend pas au sérieux, et à laquelle on adhère directement, le lecteur n’étant pas écrasé par le style. De fait, le lecteur peut s’identifier encore plus vite à ce dessin qui trace vite et bien, à ces scènes qui ne s’arrêtent pas sur des détails à chaque case, mais peut s’attacher à cet ensemble toujours cohérent et rempli. Aussi, l’auteur continue donc de tracer sa route et ses traits, à sa manière, et elle est donc fort plaisante.

Le Cil Vert / Delcourt

Avec ce troisième tome, Le Ciel Vert continue d’explorer le médium BD en s’accordant avec son temps : léger, introspectif et véritable, Une vie toute tracée étant un prolongement naturel et évident de cette envie.