Vagabondage en Contrées Légendaires . T1 . Tracnar et Faribol – Benoît du Peloux - chronique BD

Résumé : Vagabondage en Contrées Légendaires nous transporte dans un pays de légende, un monde médiéval où règne un roi lion, veuf éploré, père trop attentionné, où l’ambitieuse Perfidy se prépare une place sur le trône. Deux électrons libres, Tracnar le loup et Faribol le renard vont jouer les grains de sable...

Magie, action et humour sont les trois ingrédients de cette histoire. Une histoire qui évoque l’univers des contes mais aussi celui de Renart et Ysengrin.

Un conte qui pourra plaire aux jeunes par son dynamisme et sa truculence. Selon nous, une fois l’alliance formée entre Tracnar, Faribol et la mystérieuse voix, l’histoire un peu linéaire manque de tension et de rebondissements. Ce qui pourrait ne pas satisfaire un public plus adulte.

L’humour donne une cadence et crée des situations drôles, l’action apporte l’énergie nécessaire à une telle histoire, mais ces deux éléments ne parviennent pas à faire oublier, à nos yeux, un récit qui manque d’obstacles pour les deux héros. Sans doute à cause de la durée de l’histoire, une aventure d’une telle ampleur et d’une telle richesse pouvait largement déborder sur un second opus. Mais il en est allé autrement et par conséquent, l’intrigue doit se résoudre rapidement, limitant les conflits.

Les personnages attachants restent néanmoins fidèles à l’image archétypale que l’on pouvait avoir d’eux, le renard malin et affamé, le loup, dur (et affamé également), et la perfide belle-mère. Seule la princesse manipulée tire son épingle du jeu, jeune fille tête en l’air mais parfois insupportable, et parfois touchante. Dans ces personnages, il faut aussi voir l’envie de se rattacher à l’univers du conte. Et ce pari est bien tenu.

Benoît du Peloux / Bamboo

Heureusement, comme dit le célèbre proverbe du martin-pêcheur, « là où l’histoire pêche, le dessin repêche » ! Le magnifique trait de Benoît du Peloux apporte une vie intense à chaque personnage. On s’arrête sur toutes ces tronches qui remplissent les pages : les gardes, les brigands, les paysans, les villageois, les dames de cour, les conseillers, les passants, tous sont un régal pour les yeux.

Les décors réalistes prennent une grâce poétique avec l’utilisation de l’aquarelle pour les couleurs. Il y a un véritable jeu entre les premiers plans pourvus de traits de contour, et les arrières-plans qui n’en ont pas. Donc, au fond de chaque image, le décor donne l’impression de s’estomper, de se perdre dans le lointain.

L’histoire se passant en hiver, ce choix graphique permet de jouer sur ces traînées neigeuses blanches qui escamotent une partie des branchages des arbres. Les différentes couches diluées créent des jeux d’ombres variées.

Comble du bonheur pour nos yeux émerveillés, un cahier graphique présente les recherches préparatoires aux dessins des principaux personnages, avec quelques commentaires de l’auteur.

Vagabondage en Contrées Légendaires T1 Tracnar et Faribol est un conte suivant une narration un peu classique, mais grandement compensé par un dessin magnifique.