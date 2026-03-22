Wakfu, la Grande Vague T.1 - Cynthia Leman, Tot - la chronique Manga

Résumé : La vie n’est jamais un long fleuve tranquille... Lorsque les ennuis surviennent, les membres de la confrérie du Tofu reprennent du service pour sauver le Krosmoz !

Critique : Depuis le jeu Dofus, nous sommes complètement acquis à la cause de cet univers développé par Ankama. Un intérêt que nous avons pu poursuivre en visionnant la géniale série animée Wakfu créée par Ankama Animations et magistralement scénarisée par Tot. Cela fait un peu moins de vingt ans que nous rêvons, rions, sommes émus par les aventures d’un jeune Eliatrope et de ses camarades hauts en couleurs. Nous attendons d’ailleurs, au moment d’écrire ces lignes, l’ultime saison avec une très grande impatience !

Lorsque nous avons découvert, après avoir visionné la saison 4 de Wakfu, le nouveau projet de son scénariste nous étions excités/anxieux de le découvrir surtout lorsque nous avons vu que ce serait Cynthia Leman qui dessinerait ce nouveau manga. Nous l’avions découverte dans les précédentes adaptations de Wakfu et avions beaucoup aimé sont trait dynamique. La couverture laissait à penser que le ton de ce nouveau manga, à l’image de la série animée, serait plus mature... La suite nous l’a prouvé !

© Tot & Cynthia Leman, 2024 Ankama Editions

Attention, l’histoire reprend peu de temps après les évènements de la saison 4, ce qui suit pourrait divulgacher l’intrigue de la série pour celleux qui la suivraient. Amalia devenue Reine du peuple Sadida et Yugo, Chef des Eliatropes, sont désormais mariés et règnent tant bien que mal sur leurs peuples. Tentant de les faire cohabiter dans la tolérance et le respect de l’autre, tâche qui n’est pas toujours aisée et accapare énormément nos deux tourtereaux. D’autant plus que les nuits de Yugo sont agités... la puissance des artefacts qu’il possède et cette présence qui le menace perturbe l’Eliatrope. Et pour ne rien arranger, Aurora, l’épouse d’Armand le frère décédé au combat d’Amalia, vient revendiquer le trône !

Les fils des différentes intrigues sont lancés. Ces dernières se font plus politiques et les questionnements, notamment sur le pouvoir, plus profond. Comme nous le pensions, le ton est plus mature que dans la précédente série de manga, ce qui n’est pas pour nous déplaire ! Nous nous sommes replongés avec plaisir dans cette histoire dont l’humour qui a fait son succès se retrouve toujours par touches sans oublier les graphismes qui font la force de cette série.

© Tot & Cynthia Leman, 2024 Ankama Editions

Une question nous est venu au cours de notre lecture, peut-on lire ce manga sans avoir vu la série ? La réponse est à la fois oui et non. Oui, car l’on peut se laisser porter par le récit, l’univers et passer un peu sur le background. Non, car les nombreuses références à la série, aux liens unissant les personnages et aux évènements passés pourront léser les lecteurices néophytes. La meilleure solution serait de visionner la série pour ne pas bouder ce plaisir afin d’apprécier au mieux l’expérience de Wakfu, la Grande Vague !

Une nouvelle fois, Tot et Cynthia Leman ont réussi à nous transporter dans ce monde fantastique pour vivre une nouvelle aventure qui s’annonce tout aussi épique que les précédentes ! En ce qui nous concerne, le défi a été relevé avec brio par ces deux mangakas.