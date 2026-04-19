Wakfu, la Grande Vague T.3 - Cynthia Leman, Tot - la chronique Manga

Le 19 avril 2026
- Scénariste : Tot>
- Dessinateur : Cynthia Leman
- Genre : Fantasy
- Editeur : Ankama
- Famille : Manga
- Date de sortie : 3 avril 2026
Un troisième tome passionnant.
Résumé : Pour espérer tenir tête à Grougalorasalar et ses six Dofus Primordiaux, Yugo et Amalia souhaitent reprendre l’Eliasphère aux Reines de Bonta. Mais ils semble avoir été devancés ...
Critique : Alors que la préparation de la saison 5 de l’animé Wakfu bat son plein, Tot et Cynthia Leman poursuivent cette nouvelle aventure de la confrérie du Tofu, même si, pour l’instant nous n’avons vu que Yugo et Amalia. Nous espérons retrouver les autres membres de l’équipe sous peu !
Nous l’avions évoqué dans notre première chronique, le ton de cette série se fait plus mature et ce troisième tome poursuit sur cette lancée.
© Tot & Cynthia Leman, 2024 Ankama Editions
Attaqués autant de l’extérieur que de l’intérieur, nos jeunes héros sont acculés... Après l’empoisonnement de Yugo et les menaces de Grougalorasalar, le couple royal a rendu visite à l’unique personne en capacité de les aider : Maître Joris. Le passé et les origines de ce petit être mystérieux, qui nous questionne depuis très longtemps soit dit en passant, ont reçu quelques éclaircissement dans le tome précédent grâce à une immersion passionnante dans la bibliothèque personnelle du héros. Maître Joris leur avait conseillé de faire appel à l’Eliasphère actuellement en possession des Reines de Bonta lors de la rencontre avec le Dragon scélérat. Mais l’accueil des Reines, surtout d’Astra, est pour le moins rafraichissant et Aurora, la veuve d’Armand, n’est pas pour rien dans cette affaire... Afin d’éviter un débordement d’Amalia, Yugo les téléporte dans les rues de Bonta.
© Tot & Cynthia Leman, 2024 Ankama Editions
Pour notre plus grand plaisir c’est le retour du sport le plus anti-sportif de l’histoire... Il est temps de jouer au Boufbowl et de revoir deux personnages emblématiques de ce sport, Kriss la Krass et Maude ! L’occasion pour les deux mangakas d’aller un peu plus loin que le simple plaisir de nous montrer un match, même si les illustrations de Cynthia Leman nous aurait largement suffi, en discutant d’un sujet d’actualité, les enjeux économiques se cachant derrière le sport. Et même plus loin, ce troisième volet s’attarde sur la cupidité et le pouvoir de l’argent valable aussi bien pour Bonta que pour nos propres cités.Nous traitons là de deux grandes forces de l’univers Wakfu, sa capacité de transposition et celle d’émerveillement.
Mais revenons aux Reines de Bonta qui, comme nous le disions précédemment, se montrent plutôt réfractaires à l’idée d’aider Yugo et Amalia poussant nos héros dans leurs derniers retranchements et même au-delà ... jusqu’à la rupture... Passé et Présent se télescopent dans ce troisième volet et nous avons hâte de voir quel sera le futur de nos héros, surtout avec une telle fin !
© Tot & Cynthia Leman, 2024 Ankama Editions
C’est une tradition avec ces deux mangakas mais nous sommes toujours aussi ravi de nous laisser emporter dans leurs histoires. L’univers qu’ils nous présentent est toujours aussi merveilleux et immersif !
184 pages - 7,95 €
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Galerie photos
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