Whispering you a love Song T.1 – Eku Takeshima - la chronique BD

Résumé : Ce premier tome de {Whispering you a love Song} met en scène la jeune Himari, qui entame sa première année de lycée. Elle assiste à un concert et est profondément marquée par la chanteuse du groupe, Yori. Plus tard, alors qu’elle la croise par hasard, elle lui lance qu’elle a eu un coup de foudre. Yori est étonnée. Cette déclaration la fait réfléchir et elle se rend compte qu’elle est irrésistiblement attirée par Himari. Yori veut lui avouer sa flamme, mais ce coup de foudre de Himari est-t-il une vraie déclaration d’amour ou un énorme coup de coeur pour le talent de chanteuse de Yori ?

Critique : Le récit s’arrête sur les sentiments que ressentent ces personnages principaux. Tout le premier chapitre suit Himari, sa découverte du lycée, le concert et l’incroyable effet que lui fait Yori sur scène. Sa quête pour en savoir plus sur cette jeune fille et, finalement, la rencontre inopinée avec cette déclaration enflammée sont le rebondissement clé. Et le chapitre deux revient en arrière, et passe au point de vue de Yori pour suivre son parcours jusqu’à cette déclaration inattendue de Himari. Et nous restons ensuite avec Yori et tous les affres de l’amour naissant qu’elle traverse. Cette romance lycéenne est touchante, grâce au temps consacré aux émotions des uns et des autres. Bien sûr, Yori et Himari sont entourées d’autres élèves, meilleures amies, membres du groupe, et tout le monde vient mettre son grain de sel dans l’histoire et ce, reconnaissons-le, pour notre plus grand plaisir de lecteur !

Cette aventure se classe dans le genre Yuri, à savoir une histoire d’amour entre filles. Ce qui est intéressant, c’est que pour l’instant, au début tout du moins, la question ne se pose pas de l’éventuel côté tabou de l’homosexualité. Yori ne s’interroge pas sur son orientation sexuelle, sa seule inquiétude est de savoir si Himari ressent les mêmes sentiments qu’elle et si elle n’a pas mal interprété sa déclaration. Ce qui fait que l’enjeu de ce récit n’est pas d’assumer son homosexualité, mais bien de trouver l’amour, quête qui va certainement rencontrer d’autres obstacles.

Le quiproquo principal vient donc des talents de chanteuse de Yori, qui ont attiré Himari. Mais y a-t-il plus que l’étonnement devant sa voix ? C’est ce que Yori se demande. En tout cas, cela nous permet de découvrir aussi la vie du groupe auquel Yori a participé fugacement, les SSGirls qui, nous vous le disons tout de suite, n’ont rien à voir avec les SS nazis.

© TAÏFU COMICS / Eku Takeshima

Eku Takeshima dessine également ce récit. La couverture et le dos de couverture de la BD révèle, sous la jaquette, quelques belles surprises. On retrouve le dessin classique du manga, la stylisation des personnages, les emplois de trames, la composition éclatée de certaines pages, les décors très réalistes. Le trait classique de l’auteur nous permet de renter dans cet univers et de suivre Yori et Himari sur le sentier de l’amour.

Love me for who I am T.1 est un début de romance lycéenne classique, entre deux jeunes filles, avec pour fond la musique et l’école.